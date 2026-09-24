“Youth”: los 50 y el derecho a desear

Una mujer de 50 años que se despierta convencida de que va a morir sola, un exmarido en el horizonte, padres que se enferman y un hijo de 18 que se informa sobre la masculinidad en TikTok. Con ese cóctel, Sharon Horgan vuelve a hacer lo que mejor le sale: reírse de lo que duele. “Youth”, su nueva comedia original, estrenó sus dos primeros episodios en HBO Max, y sumará uno nuevo cada semana hasta completar ocho.

Horgan escribe, produce y protagoniza la serie. Interpreta a Alex, una agente literaria divorciada que vuelve a probar suerte con el sexo y el amor mientras cuida a sus padres y a un hijo que ya debería comportarse como un adulto. La acompañan Rupert Friend (Patrick), Sharlene Whyte (Sam), Aran Murphy (Ruari) y Robbie Gee (Frank).

En la conferencia de prensa que el equipo ofreció en Nueva York, Horgan contó el origen de la serie con su habitual desparpajo: “Me desperté una mañana con la sensación abrumadora de que iba a morir sola. Y pensé: quizás ahí hay algo”. Empezó a escribirla antes de “Bad Sisters” y la retomó después. Para entonces tenía hijos que se iban de casa y padres que envejecían. “Quería escribir sobre alguien de 50 y pico que sale a buscar amor y a quien todo le resulta dificilísimo, con la vida conspirando en su contra”.

Después del desvío hacia el thriller, Horgan quería volver a la media hora. “Con ‘Catastrophe’ y ‘Pulling’ se trataba tanto de la tragedia de estar en esos momentos de la vida como del humor. Esto es como esas series con esteroides, porque tenés a HBO detrás”, explicó. Y agregó que el tono se busca en todo el proceso: “Está en la escritura, pero también en la dirección, en el casting y en las decisiones del montaje”.

Alex trabaja como agente literaria en la agencia de su amiga Sam. “Me parecía un mundo que no había visto en pantalla”, dijo Horgan. “Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de lo demente que es. Son todos nerds, pero se van de fiesta a lo loco”. Whyte, que interpreta a Sam, apuntó la paradoja del rodaje: “En pantalla yo soy su jefa, y cuando cortaban, ella era mi jefa. Las gimnasias mentales para sobrevivir a eso todos los días eran bastante intensas”.

Friend, por su parte, contó que se entendió con Horgan desde un rechazo compartido a los clichés románticos: “Siempre me pregunto, en esas historias, qué pasa después de que la rescatás de la torre. Hay que enfrentar la vida”. Patrick es un hombre de 47 que nunca siente la presión del tiempo, y sobre él señaló: “Hay muchos hombres que ni siquiera consideraron que el tiempo entrara en la ecuación. En manos de una escritora menor habría sido odioso y tóxico, pero hay algo entrañable”.

A Horgan el personaje que más le costó escribir fue Ruari, el hijo adolescente: “No dice gran cosa hasta que de golpe lo dice”. Murphy armó un grupo de chat con amigos para que le mandaran “lo peor” que veían en sus teléfonos, y celebró que el personaje escapara del molde: “Leyendo muchos guiones te encontrás con adolescentes muy cliché, malhumorados y aburridos. Este es raro, estalla, pero sin ningún sentido detrás”.

El sexo, claro, ocupa un lugar central. “Intenté mostrar la realidad, que puede ser desprolijo y puede salir mal”, dijo Horgan. “Me moriría de vergüenza si fuera una escena sexy sin más. Tiene que salir un poco mal, sentirse real, incómoda”. ¿El gran malentendido sobre el deseo femenino? “Que se apaga de alguna manera a medida que envejecés. Te hace sentir viva. Queremos más, chicas”.

Escribir a Alex, atrapada entre generaciones, también le cambió la mirada sobre la edad. “Antes me despertaba en medio de la noche pensando en lo cerca que estoy de los 70. Ahora trato de encontrar la felicidad en el momento y no lo pienso tanto, o no de la misma manera”.

El título, explicó, viene del dicho según el cual los 50 son la juventud de la vejez. También alude a Ruari y a “eso que nos dicen que tenemos que perseguir, sobre todo a las mujeres”. Sobre la necesidad de contar estas historias, recordó a Pamela Adlon y “Better Things”: “Es un privilegio enorme, y además es necesario, porque yo necesito esas historias. Es lo que quiero ver reflejado cuando miro tele”.

“Youth”, nueva comedia de HBO Max. Nuevos episodios cada lunes.