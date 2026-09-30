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Zahara, otra hija de Brad Pitt que consigue quitarse el apellido paterno

X (@eluniversocom)

Por Redacción

Zahara, hija de los actores estadounidenses Angelina Jolie y Brad Pitt, se ha quitado legalmente el apellido paterno: es la tercera de sus seis hijos en conseguir esa medida de forma oficial, informa la revista People.

Un tribunal de California aprobó el lunes sin objeciones su petición de llamarse Zahara Marley Jolie en lugar de Zahara Marley Jolie-Pitt.

Angelina Jolie, de 51 años, y Brad Pitt, de 62, tienen seis hijos: Maddox, de 25, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 20, y los mellizos Vivienne y Knox, de 18. La pareja se separó en 2016, tras 12 años juntos y dos años de matrimonio, y finalizó su divorcio en diciembre de 2024.

Cuatro de sus seis hijos han solicitado legalmente la retirada del apellido paterno.

Además de Zahara, lo han conseguido también Maddox y Shiloh, que fue su primera hija biológica, mientras que Vivienne está a la espera de la audiencia judicial.

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