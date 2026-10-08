Zaira y el padre de sus hijos, reconciliados

Tras varios días de rumores, finalmente se confirmó la reconciliación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen, el padre de sus hijos Malaika y Viggo. Fue la madre de la modelo la que confirmó la nueva oportunidad que la pareja se está dando.

“Yo fui a la fuente, pregunté y ella me dijo: ‘Mirá mamá, sí, yo te autorizo a que lo digas’”, reveló Nora Colosimo, y dio detalles de cómo vivieron estos años de separación en los que los dos mantuvieron relaciones con otras personas.

“Y a mí me parece que cuando uno se separa, creo que ahí es recién cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”, manifestó la madre de Zaira y Wanda.