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Zendaya revolucionó las redes con su look en la premiere de La Odisea

Por Redacción

La actriz Zendaya volvió a deslumbrar con el look elegido para la avant-premiere de La Odisea y se consolidó como la figura indiscutible de las alfombras rojas. 

El evento tuvo lugar en el AMC Lincoln Square de Nueva York este martes 14 de julio y marcó el cierre de la gira promocional de la nueva película dirigida por Christopher Nolan.

Para esta ocasión especial, la intérprete vistió una creación de la firma francesa Matières Fécales. El vestido estaba conformado por una pieza blanca con alas de plumas esculturales inspirada en Atenea, la diosa mitológica que Zendaya interpreta en el film. 

Al igual que sus últimas alfombras rojas, donde la actriz jugó con las "bodas" como inspiración, esta nueva gira de prensa de la adaptación del poema de Homero también cuenta una historia a través de los looks elegidos bajo la dirección estilística de Law Roach.

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