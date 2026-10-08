Albóndigas sin harina ni pan rallado: jugosas, tiernas y con una salsa irresistible

Las albóndigas con salsa de tomate tienen ese sabor inconfundible de la cocina de todos los días: son reconfortantes, rendidoras y admiten una enorme variedad de acompañamientos. Aunque tradicionalmente se utiliza pan rallado, miga de pan o harina para darle consistencia a la mezcla, también es posible conseguir un excelente resultado prescindiendo de estos ingredientes.

El secreto está en utilizar huevo y queso rallado para ligar la carne y respetar un breve descanso en la heladera antes de llevar las albóndigas al fuego. Así conservan su forma durante la cocción y quedan tiernas y jugosas por dentro.

La salsa completa el plato con pocos ingredientes: tomate, cebolla, ajo, orégano y, si se desea, unas hojas de albahaca fresca para aportar perfume y frescura. Para acompañarlas, las posibilidades van desde un puré de papas cremoso hasta arroz, vegetales o una buena porción de pasta.

LOS INGREDIENTES

Para las albóndigas:

❑ 500 gramos de carne picada

❑ 1 huevo

❑ 40 gramos de queso rallado

❑ 1 diente de ajo

❑ 2 cucharadas de perejil picado

❑ Sal a gusto

❑ Pimienta a gusto

❑ 1 cucharada de aceite

Para la salsa:

❑ 700 gramos de tomate triturado

❑ 1 cebolla

❑ 1 diente de ajo

❑ 2 cucharadas de aceite

❑ Sal a gusto

❑ Pimienta a gusto

❑ Orégano a gusto

❑ Hojas de albahaca fresca (opcional, para servir)

PREPARACIÓN

1 Colocar la carne picada en un bowl y sumar el huevo, el queso rallado, el ajo bien picado y el perejil. Condimentar con sal y pimienta y mezclar con las manos solamente hasta integrar.

2 Es importante no trabajar demasiado la preparación: amasar en exceso la carne puede hacer que las albóndigas pierdan ternura y resulten más compactas.

3 Formar entre 16 y 18 bolitas de tamaño similar y llevarlas a la heladera durante unos 15 minutos. Este breve descanso permitirá que adquieran consistencia y mantengan mejor su forma al cocinarlas.

El dorado, un paso que potencia el sabor

4 Calentar una sartén amplia con una cucharada de aceite. Incorporar las albóndigas y dorarlas durante unos minutos, girándolas cuidadosamente hasta conseguir una superficie ligeramente tostada de todos lados.

5 No es necesario cocinarlas completamente en este momento: terminarán de hacerse dentro de la salsa. Una vez selladas, retirarlas de la sartén y reservar.

Una salsa de tomate simple y aromática

6 En la misma sartén, calentar el aceite y cocinar la cebolla picada hasta que quede transparente. Incorporar el ajo y continuar la cocción durante aproximadamente un minuto, cuidando que no se queme.

7 Agregar el tomate triturado y condimentar con sal, pimienta y orégano. Cocinar a fuego bajo durante unos 10 minutos para concentrar los sabores.

8 Volver a incorporar las albóndigas, tapar la sartén y cocinar entre 15 y 20 minutos a fuego suave, hasta que estén completamente cocidas en su interior y hayan absorbido parte del sabor de la salsa.

9 Apagar el fuego y terminar, si se desea, con unas hojas de albahaca fresca.

Tips para que no se desarmen

Hay dos claves para conseguir albóndigas firmes sin recurrir al pan rallado ni a la harina. La primera es mezclar la carne solamente lo necesario para integrar los ingredientes. La segunda, respetar los 15 minutos de reposo en frío antes de cocinarlas.

El sellado inicial también ayuda a formar una superficie firme antes de que las albóndigas pasen a la salsa. Después, sólo necesitan una cocción suave para quedar jugosas por dentro y bien impregnadas de tomate.