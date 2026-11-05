Bizcochuelo de chocolate: una miga esponjosa para tentar a la hora del café

Hay aromas capaces de cambiar el clima de una casa. El de un bizcochuelo de chocolate recién horneado es uno de ellos: invita a preparar café, acercar los platos y cortar una primera porción cuando la miga todavía conserva algo de tibieza.

En esta versión, el protagonista es el cacao amargo, que aporta un sabor marcado y un delicado contrapunto para los acompañamientos dulces. La vainilla completa el perfume de una preparación sencilla, cuya textura depende de un paso fundamental: incorporar suficiente aire al batido y conservarlo hasta que llegue al horno.

EL SECRETO ESTÁ EN EL BATIDO

La estructura de este bizcochuelo se construye al batir los huevos con el azúcar. La mezcla debe aumentar su volumen, aclararse y alcanzar el llamado “punto letra”: al levantar los batidores, el hilo que cae permite dibujar un trazo que permanece unos segundos sobre la superficie.

Después llega el momento de trabajar con suavidad. La harina y el cacao, previamente tamizados, se incorporan con una espátula y movimientos envolventes. Así se evitan los grumos y se preserva el aire que ayudará a conseguir una miga liviana.

INGREDIENTES

(Para 8 porciones)

❑ 6 huevos.

❑ 180 g de azúcar.

❑ 130 g de harina.

❑ 50 g de cacao amargo.

❑ Esencia de vainilla, a gusto.

❑ Manteca y harina para preparar el molde.

LA PREPARACIÓN, PASO A PASO

1 Preparar el horno y el molde. Precalentar el horno a 160 °‹C. Enmantecar y enharinar un molde de 24 centímetros de diámetro.

2 Airear la mezcla. Batir los huevos con el azúcar con una batidora eléctrica hasta obtener una preparación clara, voluminosa y a punto letra. Perfumar con la esencia de vainilla.

3 Incorporar los secos. Tamizar juntos la harina y el cacao amargo. Agregarlos de a poco al batido e integrarlos con una espátula, mediante movimientos envolventes y sin volver a batir.

4 Hornear. Verter la preparación en el molde y llevar al horno durante 45 a 60 minutos. Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro: debe salir sin restos de mezcla cruda.

5 Desmoldar. Retirar del horno y esperar entre 10 y 15 minutos. Pasar con cuidado un cuchillo por los bordes y desmoldar sobre una rejilla.

PACIENCIA PARA UNA MIGA DELICADA

Durante los primeros 30 minutos conviene mantener la puerta del horno cerrada: una pérdida brusca de calor puede hacer que el bizcochuelo se hunda antes de que su estructura termine de afirmarse.

Si se va a cortar en capas, hay que dejarlo enfriar por completo. El dulce de leche ofrece una combinación clásica con el cacao; la crema batida y las frutillas aportan una alternativa fresca.

También alcanza con una fina lluvia de azúcar impalpable y una taza de café: cuando la miga es suave y el chocolate tiene presencia, el placer puede ser así de sencillo.