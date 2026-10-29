Buñuelos de brócoli al horno: pequeños bocados dorados para darle otra vida a las verduras

El primer atractivo aparece a la vista: una superficie dorada, de bordes irregulares, que invita a probar. Después llega el contraste con un interior suave, donde el brócoli se combina con el dulzor de las arvejas y el sabor del queso. Estos buñuelos al horno tienen todo para ganarse un lugar entre esas recetas que se preparan una vez y enseguida pasan al repertorio habitual.

Su encanto también está en la sencillez. No requieren una masa trabajada ni un armado preciso: dos cucharas alcanzan para darles forma y conseguir ese aspecto rústico que les sienta tan bien. La cocción al horno permite preparar una tanda completa con apenas un poco de aceite en la placa.

Además, la receta aprovecha los cabos del brócoli, una parte que suele quedar relegada frente a las flores. Bien cocidos y picados, aportan textura y permiten sacar más partido de la verdura.

EL SECRETO ESTÁ EN LA HUMEDAD JUSTA

Para conseguir buñuelos tiernos que mantengan su forma, conviene prestar atención al agua que conserva el brócoli después de cocinarlo. Si llega demasiado húmedo a la mezcla, será más difícil armar los bocados y lograr una superficie dorada.

La cocción al vapor o un hervor breve ayudan a controlar ese punto. Si los cabos tienen una capa exterior fibrosa, conviene pelarlos antes de cocinarlos. Luego hay que escurrirlos bien, dejarlos entibiar y picarlos pequeños para que se distribuyan de manera pareja.

El queso rallado aporta intensidad, mientras que el ajo y la cebolla completan la base de sabor. Las arvejas suman pequeños contrapuntos dulces y un verde que se descubre en cada bocado.

INGREDIENTES

(Para 4 porciones)

2 tazas de cabos de brócoli cocidos y picados.

1 cebolla picada.

1 diente de ajo picado.

2 cucharadas de queso rallado.

2 huevos.

1 taza de harina leudante.

1 taza de arvejas cocidas.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite para pincelar la placa.

PASO A PASO

1 Preparar el brócoli: cocinar los cabos al vapor o en agua hirviendo hasta que estén tiernos. Escurrir muy bien, dejar entibiar y picar. Si conservan agua en la superficie, secarlos con papel de cocina.

2 Mezclar los ingredientes: colocar el brócoli en un bol grande. Agregar la cebolla finamente picada, el ajo, las arvejas cocidas y escurridas, el queso rallado y los huevos. Integrar con un tenedor.

3 Incorporar la harina: sumar la harina leudante y mezclar hasta obtener una preparación espesa, húmeda y con suficiente cuerpo para sostenerse en una cuchara. Condimentar con sal y pimienta, teniendo en cuenta el aporte salado del queso.

4 Formar los buñuelos: precalentar el horno a 200–220 °C. Pincelar una placa con un poco de aceite y, con ayuda de dos cucharas, distribuir porciones de la mezcla. Dejar espacio entre ellas para que puedan crecer y dorarse.

5 Hornear hasta dorar: cocinar durante unos veinte minutos, hasta que los buñuelos estén dorados y el interior, cocido. Si toman color demasiado rápido, bajar la temperatura a 180–190 °C para completar la cocción.

6 Servir: retirar de la placa con una espátula y llevar a la mesa recién hechos, cuando el contraste entre la superficie y el centro resulta más marcado.

CÓMO RENOVAR EL SABOR

La preparación admite variaciones que permiten adaptarla a lo que haya en la cocina. Un poco de cebolla de verdeo picada suma frescura; el perejil aporta un perfume suave, y una pizca de nuez moscada acompaña especialmente bien al brócoli y al queso.

También se puede elegir un queso de sabor más pronunciado para obtener bocados intensos, o uno más suave si se busca que la verdura conserve el protagonismo. En cualquier caso, conviene evitar un exceso: la idea es acompañar los sabores y mantener una mezcla equilibrada.

Para una variante con avena molida, hay que considerar que su absorción y su capacidad de dar volumen son distintas de las de la harina leudante. El reemplazo puede modificar la textura y dar como resultado buñuelos más compactos.

CON QUÉ ACOMPAÑARLOS

Una salsa fresca puede transformar estos bocados en una entrada para compartir. El yogur natural sin azúcar, mezclado con unas gotas de limón y hierbas picadas, ofrece un contrapunto ácido que acompaña el dulzor de las arvejas. Una mayonesa con limón o un dip de queso blanco y ciboulette también funcionan bien.

Si se sirven como plato principal, una ensalada de hojas, tomates y zanahoria aporta frescura y variedad de texturas. Como guarnición, pueden acompañar carnes, pollo o pescado con una presentación diferente a la de las verduras hervidas.

También tienen lugar en una mesa de picoteo: dispuestos sobre una fuente, con los aderezos en pequeños recipientes, invitan a comer con la mano y probar distintas combinaciones.

UNA RECETA PARA REPETIR

El tamaño de las porciones permite ajustar el resultado a cada ocasión. Los buñuelos pequeños ofrecen más superficie dorada y resultan cómodos para una entrada; los algo más grandes conservan un centro más húmedo y funcionan bien para un almuerzo.

Si se preparan con anticipación, un breve paso por el horno ayuda a recuperar la textura exterior. Así, con ingredientes sencillos y una preparación sin vueltas, el brócoli encuentra una forma tentadora de llegar a la mesa.