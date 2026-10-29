Burbujas a la carta: espumantes argentinos para disfrutar más allá del brindis

El primer sonido es inconfundible: una botella que se abre, las burbujas que suben y una copa que invita a acercarse. Durante años, esa escena estuvo reservada para celebraciones y despedidas. Pero el espumante también tiene argumentos para quedarse en la mesa cuando llega la comida.

Su frescura puede equilibrar una preparación untuosa; la delicadeza de un rosado, acompañar unos langostinos; y la profundidad de una etiqueta con larga crianza, encontrar afinidad con un pescado graso o una carne al fuego. Hay un universo gastronómico detrás de esas burbujas, con estilos que merecen elegirse con la misma atención que cualquier otro vino.

Entre Mendoza y la Patagonia, siete bodegas ofrecen distintas puertas de entrada a ese recorrido. Las variedades, los métodos de elaboración y el contacto con las levaduras construyen perfiles que van desde la fruta fresca hasta los recuerdos de pan tostado y frutos secos.

KAIKEN: LA PACIENCIA COMO INGREDIENTE

En Gualtallary, Valle de Uco, Kaiken trabaja con el método tradicional, en el que la segunda fermentación se produce dentro de la botella. El posterior contacto con las lías -las levaduras que quedan tras la fermentación- aporta textura y complejidad aromática.

Su Millésime 2017, elaborado íntegramente con Chardonnay, permanece al menos 60 meses sobre lías. Las versiones Brut y Brut Rosé tienen una crianza de 24 meses.

Para Juan Pablo Solís, enólogo de la bodega, la combinación del origen con este método y las crianzas prolongadas define una búsqueda de burbuja fina, precisión y profundidad. Son vinos que invitan a prestar atención tanto a los aromas como a la sensación que dejan en boca.

FIN DEL MUNDO: UNA EXPRESIÓN PATAGÓNICA

Desde San Patricio del Chañar, Neuquén, Fin del Mundo propone otro acercamiento al tiempo con su Brut Nature Degüelle Tardío. Elaborado con 100% Pinot Noir, este espumante de edición limitada permaneció 60 meses sobre sus lías antes del degüelle, el procedimiento mediante el cual se retiran los sedimentos de la botella.

La crianza prolongada busca desarrollar una expresión particular de la variedad y de su origen patagónico. Juliana Del Águila Eurnekian lo describe como “un vino de paciencia, pero también de convicción”: una elaboración que exige inversión y espera para alcanzar el perfil deseado.

ALLEGRA ROSÉ: UN LUGAR ENTRE LOS PLATOS

En Agrelo, Mendoza, Piccolo Banfi elabora Allegra Extra Brut Rosé con un corte de 45% Merlot, 30% Malbec y 25% Pinot Noir. La combinación da lugar a un espumante rosa coral, con matices cobrizos y un perfil que reúne notas cítricas, florales y especiadas.

La elaboración comienza en vasijas ovoides a temperatura controlada. Después del reposo del vino base sobre sus lías finas, la segunda fermentación se realiza en un tanque horizontal que favorece el contacto con las levaduras.

En la mesa, su frescura permite imaginar distintas combinaciones: langostinos a la plancha, sushi o una tortilla de papas. También unos buñuelos de vegetales con alioli, donde la acidez ofrece un contrapunto a la untuosidad de la salsa.

CHANDON ROSÉ: FRUTA Y CREMOSIDAD

Chandon Rosé cumple en 2026 veinte años desde su lanzamiento. Su composición combina Chardonnay -58%-, Pinot Noir -38%- y Malbec -4%-, variedad que aporta el color rosado.

La segunda fermentación se realiza mediante el método Charmat, en tanques de acero inoxidable, seguida por un período de contacto con las levaduras. El resultado reúne notas de frutos rojos y flores con una textura sedosa.

Ese equilibrio entre fruta, frescura y cremosidad permite pensarlo junto a aperitivos y comidas livianas. Para Ana Paula Bartolucci, chef de cave de Chandon Argentina, la diversificación de los momentos de consumo representa un estímulo para seguir innovando.

BARON B HÉRITAGE 006: TRES COSECHAS EN UNA COPA

Baron B Héritage Edición 006 explora las posibilidades del Pinot Noir a través de tres vendimias: 2015, 2017 y 2020. Las uvas provienen de las fincas Cepas del Plata y El Espinillo, en Mendoza, con viñedos situados entre los 1.500 y los 1.660 metros de altura.

Vinificadas como blancas, dan origen a un Blanc de Noirs: un vino blanco elaborado con uvas tintas. El ensamblaje reúne la evolución de la cosecha 2015, la concentración de 2017 y la estructura de 2020.

Hervé Birnie Scott, chef de cave de la marca, explica que la propuesta busca explorar cómo el tiempo transforma una misma variedad. Cada añada aporta un matiz y el trabajo de combinación construye la identidad final.

CRUZAT: DEL CEVICHE A LAS CARNES AL FUEGO

Especializada en espumantes elaborados mediante el método tradicional, Cruzat ofrece un recorrido que permite elegir la botella a partir del menú.

Premier Nature, de Pinot Noir y Chardonnay, con 12 meses sobre lías, encuentra afinidad con mariscos y ceviches. Cuvée Rosé Extra Brut, elaborado principalmente con Pinot Noir y con 24 meses de crianza, propone combinaciones con pastas de salsas intensas, carnes rojas y platos de caza.

Para pescados grasos o carnes cocinadas al fuego, la bodega sugiere Millésime 2018: un espumante de Pinot Noir con 84 meses sobre lías. La amplitud de estilos muestra hasta dónde pueden llegar las burbujas cuando se las piensa como parte de una comida.

ESCORIHUELA GASCÓN: UN ROSADO CON IDENTIDAD

Pequeñas Producciones Extra Brut Rosé, de Escorihuela Gascón, está elaborado con 100% Pinot Noir de Finca El Cepillo, en el Valle de Uco.

Sus 12 meses sobre lías acompañan un perfil de frutos rojos, matices cítricos y recuerdos tostados. Esa convivencia entre fruta y crianza ofrece pistas para buscar combinaciones que contemplen tanto la frescura como la textura del vino.

LA TEMPERATURA Y LA COPA TAMBIÉN CUENTAN

El servicio puede cambiar la experiencia. Como orientación, los espumantes jóvenes y frescos pueden disfrutarse entre 6 y 8 °C; aquellos con mayor crianza y complejidad, entre 8 y 10 °C. Un frío excesivo puede esconder parte de sus aromas.

Una copa tulipa, con espacio para que el vino se exprese y una boca que concentre sus perfumes, permite apreciar más matices que una flauta muy estrecha.

Después, la elección se completa con el plato: frescura para acompañar mariscos, fruta para dialogar con vegetales y mayor estructura para preparaciones intensas. La próxima botella puede abrirse cuando llega la entrada y seguir encontrando motivos para permanecer en la mesa.