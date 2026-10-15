Calamaretis al vino blanco: un pequeño lujo con espíritu de bodegón

Hay platos que despiertan el apetito desde la sartén. El perfume del ajo, la cebolla que comienza a ablandarse y el vino blanco que se transforma en salsa alcanzan para anticipar una comida sabrosa. En esa combinación encuentran su lugar los calamaretis: pequeños, delicados y capaces de convertir una preparación sencilla en el centro de la mesa.

Habituales en las cartas de bodegones y restaurantes de costa, admiten distintas maneras de cocción. Aunque fritos tienen una legión de seguidores, esta versión propone disfrutarlos al vino blanco, acompañados por cebolla en juliana y un toque de ají molido. El resultado es un plato húmedo, de sabores integrados, que pide una buena rodaja de pan para aprovechar hasta la última cucharada de salsa.

Su atractivo también está en la forma de comerlos. Una fuente humeante, algunos platos pequeños y pan al alcance de todos pueden convertirlos en una entrada compartida. Servidos con una guarnición, en cambio, adquieren la contundencia de un plato principal. Esa versatilidad permite llevarlos tanto a un almuerzo de fin de semana como a una cena en la que se busca cocinar algo especial sin recurrir a una preparación demasiado compleja.

UNA SALSA CON POCOS INGREDIENTES

El atractivo de esta receta está en el encuentro entre el sabor marino de los calamaretis y una base aromática sencilla. La cebolla aporta dulzor; el ajo, intensidad; y el ají molido suma un matiz picante que puede ajustarse al gusto de cada comensal.

El vino blanco ocupa un lugar central: durante la cocción se reduce y concentra su sabor, mientras un poco de caldo de verduras completa el fondo. Los calamaretis se pasan previamente por harina, una capa ligera que también ayuda a darle cuerpo a la salsa.

La cebolla cortada en tiras conserva su presencia en el plato. A medida que se ablanda, se entrelaza con los calamaretis y recoge el jugo de cocción. Por eso conviene realizar un corte parejo, que permita que las tiras alcancen una textura similar. El ajo picado, por su parte, se distribuye por toda la preparación y aporta ese aroma reconocible de las cocinas que trabajan los productos de mar.

Para acompañar, unas papas al natural o un arroz blanco permiten disfrutar de ese jugo sin competir con el ingrediente principal. También pueden servirse solos, en una fuente al centro, como entrada para compartir.

EL PAN TAMBIÉN TIENE SU LUGAR

En una receta de estas características, el acompañamiento puede ser tan sencillo como un buen pan de corteza firme y miga capaz de absorber la salsa. Apenas tostado, ofrece además un contraste agradable con la textura de la cebolla y los calamaretis.

Si se eligen papas, conviene servirlas en trozos que puedan impregnarse con el fondo de vino blanco. El arroz, en cambio, funciona como una base suave sobre la que repartir la preparación. En cualquiera de las opciones, la idea es aprovechar la salsa y mantener el equilibrio del conjunto, sin sumar demasiados sabores a una receta que ya tiene su propia personalidad.

INGREDIENTES

(Para dos porciones)

❑ 250 gramos de calamaretis pelados y limpios.

❑ 100 gramos de cebolla cortada en juliana.

❑ 15 centímetros cúbicos de caldo de verduras.

❑ 300 centímetros cúbicos de vino blanco.

❑ Ajo picado y ají molido, a gusto.

❑ Harina, cantidad necesaria.

❑ Aceite, cantidad necesaria.

CÓMO PREPARARLOS

1 Secar y enharinar: secar bien los calamaretis limpios y pasarlos por harina. Sacudir suavemente para retirar el excedente: la idea es obtener una cobertura fina.

2 Preparar la base: colocar en una sartén un poco de aceite, la cebolla en juliana, el vino blanco, el ajo picado, el ají molido y el caldo de verduras. Cocinar hasta que la cebolla comience a ablandarse, sin llegar todavía a su punto final.

3 Incorporar los calamaretis: sumarlos a la sartén y continuar la cocción hasta que estén cocidos y el vino se haya reducido, formando una salsa. Vigilar el punto para evitar una cocción innecesariamente prolongada.

4 Llevar a la mesa: servir calientes, repartiendo la cebolla y la salsa entre las dos porciones. Acompañar con pan para disfrutar del fondo de cocción.

EL DETALLE QUE HACE LA DIFERENCIA

Secar bien los calamaretis antes de enharinarlos ayuda a que la cobertura quede pareja y evita que se formen pegotes. También conviene moderar el ají: un toque puede realzar el conjunto, mientras que una cantidad excesiva puede tapar el sabor del mar.

La harina merece la misma atención. Una capa demasiado gruesa puede volver pesada la salsa; una película fina alcanza para acompañar la cocción y aportar consistencia. Sacudir el excedente antes de llevar los calamaretis a la sartén es un gesto pequeño que mejora el resultado.

En esta versión, la cocción se desarrolla en el fondo de vino y verduras. La atención debe estar puesta en la textura de los calamaretis y en la consistencia de la salsa, que tiene que conservar suficiente humedad para envolverlos. Si el líquido se concentra demasiado, un pequeño agregado de caldo permite recuperar una textura más fluida.

Al servir, conviene distribuir los ingredientes con cuidado para que cada plato tenga calamaretis, tiras de cebolla y una porción generosa de salsa. Allí está buena parte del encanto de la receta: ingredientes sencillos, una sartén y un jugo que merece llegar hasta el último bocado.