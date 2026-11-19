Las ensaladas tienen mucho para ofrecer cuando se las piensa como un plato principal. Una buena combinación de ingredientes, un contraste de temperaturas y un aderezo que enlace los sabores pueden convertir una base de hojas verdes en una comida con personalidad. Esta versión de carne y huevo reúne esas condiciones con una fórmula fácil de llevar a la cocina de todos los días.

El atractivo aparece en el primer bocado: la carne dorada y todavía tibia se encuentra con la frescura de la lechuga, el toque ligeramente picante de la rúcula y el dulzor de los tomates cherry. La cebolla morada suma intensidad y una textura crujiente, mientras que el huevo duro aporta una consistencia suave que equilibra el conjunto.

Para terminar, una vinagreta de mostaza y limón incorpora acidez y carácter sin tapar los demás ingredientes. El resultado es una ensalada generosa, colorida y con una presentación que invita a servirla directamente en platos amplios.

EL SECRETO ESTÁ EN EL DORADO

El cuadril y el lomo son dos opciones para esta preparación. Conviene retirar la grasa visible y cortar la carne en tiras parejas, de aproximadamente un centímetro de grosor, siempre en sentido contrario a las fibras. Ese detalle facilita la masticación y permite disfrutar cada bocado sin necesidad de volver a cortarlo en el plato.

Antes de cocinar, es importante secar la superficie con papel de cocina. La humedad dificulta el dorado: si la carne llega mojada a la sartén o se incorpora toda junta en un recipiente pequeño, tiende a liberar líquido y pierde esa costra sabrosa que distingue a la receta.

La sartén debe estar caliente y las tiras, distribuidas en una sola capa. Si hace falta, es preferible trabajar en dos tandas. Después de la cocción, se dejan entibiar brevemente mientras se termina de preparar la base de vegetales.

UNA VINAGRETA QUE REÚNE LOS SABORES

El aderezo lleva ingredientes habituales: aceite de oliva, jugo de limón, mostaza, un poco de agua, sal y pimienta. La mostaza aporta intensidad y ayuda a integrar la mezcla; el limón suma frescura y el agua permite obtener una consistencia más fluida para distribuirla sobre toda la ensalada.

Conviene agregarlo al final, justo antes de llevar los platos a la mesa. Así, las hojas conservan mejor su textura y el aliño alcanza tanto a los vegetales como a la carne y al huevo.

INGREDIENTES

(Para dos personas)

300 g de cuadril o lomo, sin grasa visible.

2 huevos.

100 g de lechuga.

50 g de rúcula.

150 g de tomates cherry.

½ cebolla morada chica.

1 cucharadita de aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Para el aderezo

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de mostaza.

1 cucharada de agua.

Sal y pimienta, a gusto.

EL PASO A PASO

1 Cocinar los huevos. Colocarlos en una olla pequeña, cubrirlos con agua y llevar a hervor. Cocinar durante 10 minutos desde que el agua comienza a hervir. Enfriarlos bajo agua fría, pelarlos y cortarlos en cuartos.

2 Preparar los vegetales. Lavar la lechuga, la rúcula y los tomates cherry. Escurrir y secar muy bien las hojas para que el agua no diluya el aderezo. Cortar la lechuga en trozos, los tomates en mitades y la cebolla morada en láminas finas.

3 Cortar la carne. Retirar la grasa visible y cortar en tiras de aproximadamente un centímetro de grosor, en sentido contrario a las fibras. Secarlas con papel de cocina y condimentarlas con sal y pimienta.

4 Dorar en la sartén. Calentar una sartén amplia con una cucharadita de aceite de oliva. Distribuir las tiras en una sola capa y cocinar entre 4 y 6 minutos, girándolas para dorar sus caras, hasta que estén completamente cocidas. El tiempo puede variar según el grosor de los cortes y la intensidad del fuego. Si la sartén resulta pequeña, cocinar en dos tandas.

5 Mezclar el aderezo. Colocar en un recipiente el aceite de oliva, el jugo de limón, la mostaza y el agua. Agregar sal y pimienta y batir con un tenedor hasta integrar.

6 Armar y servir. Repartir la lechuga, la rúcula, los tomates y la cebolla entre dos platos. Distribuir encima la carne tibia y los cuartos de huevo. Terminar con la vinagreta y servir enseguida.