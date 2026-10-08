Cerdo agridulce: el clásico oriental que se prepara en menos de media hora

El cerdo agridulce es uno de esos platos que entran primero por los ojos. Los tonos intensos de los morrones, la carne dorada y una salsa espesa y brillante conforman una combinación tan atractiva como sabrosa, marcada por ese equilibrio entre lo dulce, lo ácido y lo salado que caracteriza a buena parte de la cocina china popularizada en Occidente.

Aunque pueda parecer una preparación reservada para el restaurante o el delivery, su versión casera tiene una ventaja difícil de superar: puede estar lista en menos de media hora. El secreto está en tener todos los ingredientes cortados antes de encender el fuego y trabajar con una sartén amplia o, mejor todavía, con un wok bien caliente.

Además, cortar tanto la carne como los vegetales en cubos de tamaño similar permite lograr una cocción pareja y conservar cierta textura crocante en las verduras. El resultado es un plato colorido, intenso y aromático que puede acompañarse simplemente con arroz blanco o fideos.

La preparación rinde dos porciones y demanda alrededor de 10 minutos de preparación y otros 15 de cocción. Cada porción aporta aproximadamente 500 calorías, aunque el valor puede variar según el corte de cerdo, la cantidad de salsa y el acompañamiento elegido.

INGREDIENTES

❑ 200 gramos de lomo o bondiola de cerdo, cortados en cubos de 2 a 3 centímetros

❑ 1 cebolla chica

❑ ½ morrón rojo

❑ ½ morrón verde

❑ 1 zanahoria pequeña

❑ 1 diente de ajo

❑ 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

❑ Sal y pimienta

Para la salsa agridulce:

❑ 4 cucharadas de kétchup

❑ 3 cucharadas de salsa de soja

❑ 2 cucharadas de vinagre de arroz o de manzana

❑ 2 cucharadas de azúcar o miel

❑ 60 ml de jugo de ananá, opcional

PREPARACIÓN

El secreto está en el fuego

Primero, cortar el cerdo en cubos pequeños y condimentarlo con sal y pimienta. Calentar una cucharada de aceite en un wok o sartén grande y, cuando esté bien caliente, incorporar la carne. Dorarla durante unos 4 o 5 minutos, buscando que quede sellada y ligeramente tostada por fuera. Retirar y reservar.

En la misma sartén, agregar la cucharada de aceite restante e incorporar el ajo picado, la cebolla, los morrones y la zanahoria, todos cortados en cubos. Saltear durante 5 o 6 minutos, removiendo con frecuencia. La idea es que los vegetales se cocinen sin perder completamente su textura.

Una salsa que hace la diferencia

Mientras se cocinan las verduras, mezclar en un recipiente el kétchup, la salsa de soja, el vinagre, el azúcar o la miel y, si se utiliza, el jugo de ananá. Esta combinación es la responsable del característico contrapunto del plato: dulzor, acidez y una nota salada y profunda aportada por la soja.

Volcar la preparación sobre los vegetales y llevar a hervor suave durante algunos minutos, hasta que comience a tomar cuerpo. Incorporar nuevamente el cerdo, mezclar bien y cocinar otros 2 o 3 minutos, hasta conseguir que la salsa espese y envuelva cada ingrediente.

Retirar del fuego y servir inmediatamente. El arroz blanco es el acompañamiento clásico y también funciona como contrapunto neutro para una salsa de sabores intensos. Otra alternativa son los fideos, especialmente si se busca convertirlo en un plato único más contundente.

Dos trucos para llevarlo un paso más allá

Para reforzar el perfil oriental y sumar otro contraste de sabores, se pueden incorporar pequeños cubos de ananá junto con los vegetales. La fruta aporta frescura, jugosidad y potencia el carácter agridulce de la salsa.

Y para quienes prefieran una carne con una superficie más crocante, hay un recurso sencillo: pasar ligeramente los cubos de cerdo por fécula de maíz antes de llevarlos al wok. Al contacto con el aceite caliente se formará una fina capa dorada que, una vez incorporada la salsa, ofrecerá un interesante juego de texturas.