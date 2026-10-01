Comidas sin TACC: alternativas para variar las preparaciones

Las alternativas sin TACC no tienen por qué limitarse a las harinas de arroz, maíz o mandioca. El arroz, las legumbres, la algarroba y los frutos secos permiten preparar pizzas, hamburguesas, budines, brownies, galletitas, granolas y otras comidas sin recurrir a las combinaciones habituales.

LEGUMBRES

Las lentejas y los garbanzos pueden utilizarse como base de preparaciones tanto saladas como dulces. Una de las opciones es una granola de lentejas y frutos secos: las legumbres se cocinan, se secan en el horno y luego se combinan con nueces, almendras, semillas, coco, canela y vainilla hasta conseguir una preparación crocante.

Los garbanzos también pueden convertirse en una base para pizza. La combinación de harina de garbanzo y harina de arroz permite preparar una masa que luego puede cubrirse con tomate, queso y vegetales. Otra posibilidad son los medallones de arroz y lentejas, con cebolla, zanahoria, nueces y especias.

PREPARACIONES DULCES

Las legumbres también pueden incorporarse a recetas dulces. Los muffins de garbanzo y algarroba combinan harina de garbanzo, harina de algarroba, huevo, banana, aceite y nueces. La algarroba aporta sabor y color y puede utilizarse como alternativa al cacao en distintas preparaciones.

Otra opción es el brownie de porotos negros, algarroba y nueces. Los porotos cocidos se procesan hasta formar una pasta y se mezclan con banana, pasta de maní, algarroba, nueces y cacao. El resultado permite utilizar una legumbre como parte de la estructura de un postre.

También se pueden preparar trufas de garbanzo, algarroba y maní. Los ingredientes se procesan hasta obtener una masa que pueda moldearse y luego se forman pequeñas porciones que pueden terminarse con coco rallado, algarroba o cacao.

ARROZ

El arroz ofrece posibilidades que van más allá de utilizarlo como acompañamiento. Con harina de arroz se pueden preparar galletitas de algarroba y nueces, budines y masas para distintas preparaciones.

Una alternativa es el budín de algarroba, arroz y nueces. La harina de arroz se combina con algarroba, huevos, banana o manzana, leche y nueces. También pueden prepararse crepes de arroz, que luego se rellenan con pasta de maní, banana y algarroba.

Otra opción son los arancini de arroz y lentejas. Se mezcla arroz cocido con lentejas, se coloca queso o vegetales en el centro, se forman bolas y se las recubre con harina de arroz y frutos secos molidos antes de llevarlas al horno.

FRUTOS SECOS

Los frutos secos pueden ocupar un lugar central en estas preparaciones y no solamente utilizarse como decoración. Nueces, almendras y maní pueden incorporarse a masas, rebozados, rellenos, barritas y coberturas.

Los crackers de arroz, maní y semillas son una alternativa para acompañar comidas o utilizar como colación. Se prepara una mezcla con arroz cocido, pasta de maní, semillas y condimentos, se estira en una capa fina y se hornea hasta obtener una textura crocante.

También pueden hacerse barritas de arroz inflado, maní y frutos secos. El arroz se mezcla con pasta de maní, nueces, semillas y un poco de miel, se compacta y se enfría antes de cortar las porciones.

ALGARROBA

La algarroba permite ampliar todavía más las posibilidades en preparaciones dulces. Puede utilizarse en brownies, muffins, budines, galletitas y trufas y combinarse con arroz, legumbres, frutas y frutos secos.

Una preparación sencilla son las galletitas de arroz, algarroba y nuez, elaboradas con harina de arroz, algarroba, nueces molidas, huevo y aceite. También se puede preparar un porridge de arroz con algarroba y nueces, utilizando arroz cocido, leche, banana, algarroba, nueces y pasta de maní.

La combinación de estos ingredientes permite así cambiar el enfoque de la cocina sin TACC: en lugar de buscar solamente un reemplazo para la harina de trigo, se pueden utilizar legumbres, frutos secos, arroz y algarroba para construir preparaciones diferentes.

Para las personas celíacas, además, es necesario comprobar que los ingredientes utilizados estén certificados como Sin TACC y evitar la contaminación cruzada durante la elaboración.