Hay muchas maneras de construir una experiencia gastronómica memorable. En Asador Etxebarri, el camino pasa por el fuego. Las brasas, el cuidado de las materias primas y la precisión para encontrar cada punto de cocción definen al restaurante de Bittor Arginzoniz, que alcanzó el primer puesto de The World’s 50 Best Restaurants 2026. La distinción, anunciada en Lima, llevó a lo más alto a este establecimiento de Atxondo, en el País Vasco, después de dos ediciones consecutivas en el segundo lugar.

Su consagración pone en primer plano una forma de entender la cocina: elegir un producto y trabajar para que exprese su sabor. Una idea que parece sencilla hasta que intervienen las variables del fuego. La intensidad del calor, la distancia respecto de las brasas y el tiempo de exposición requieren decisiones precisas. El humo también forma parte de ese equilibrio: debe acompañar sin borrar la identidad de lo que llega al plato.

En esa relación entre materia prima y técnica se apoya el sello de Etxebarri. Las brasas se convierten en un lenguaje capaz de construir una propuesta de alta cocina y, al mismo tiempo, mantener un vínculo reconocible con una de las formas más antiguas de cocinar.

UNA CIMA CON IDENTIDAD PROPIA

Para la periodista gastronómica británica Sorrel Moseley-Williams, radicada en Buenos Aires y presente en la ceremonia, el triunfo tuvo un atractivo adicional. Según destacó, el restaurante no trabaja con una agencia de prensa ni participa de las estrategias habituales de invitaciones y promoción del circuito internacional.

Desde su perspectiva, esa particularidad permite pensar que los votantes viajaron hasta el País Vasco por iniciativa propia, atraídos por la propuesta. Es una valoración que cobra relevancia en un universo donde la visibilidad, los viajes y las recomendaciones también intervienen en la construcción del prestigio.

El podio reunió tres destinos y tres identidades gastronómicas: detrás del asador vasco quedaron Gaggan, de Bangkok, y Alchemist, de Copenhague. La diversidad de esas propuestas muestra la amplitud de experiencias que hoy conviven bajo el concepto de alta cocina.

BANGKOK, UNA CIUDAD PARA COMER DE MUCHAS MANERAS

Uno de los resultados más expresivos de esta edición fue el protagonismo de Bangkok. La capital tailandesa ubicó cinco restaurantes entre los primeros 50: Gaggan, segundo; Sorn, duodécimo; Sühring, decimocuarto; Nusara, decimoctavo; y Potong, en el puesto 32.

Pero su atractivo gastronómico desborda las mesas premiadas. Como señala Moseley-Williams, la ciudad permite recorrer un abanico que va desde los carritos callejeros, con opciones económicas, hasta establecimientos distinguidos con tres estrellas Michelin. Sabores, texturas y precios componen una oferta que invita a descubrir la cocina desde distintas experiencias.

El peso asiático también se hizo sentir entre los diez primeros. Wing y The Chairman, ambos de Hong Kong, ocuparon el quinto y el sexto puesto. Junto con Gaggan, consolidaron la presencia de la región en la parte más alta de la clasificación.

Lejos de representar una única tendencia, esos nombres dan cuenta de una escena diversa, con tradiciones, técnicas y búsquedas propias.

AMÉRICA LATINA Y EL SABOR AMARGO DE DON JULIO

La elección de Lima como sede tuvo una fuerte carga simbólica. Perú cuenta con dos ganadores recientes: Central, que encabezó la clasificación en 2023, y Maido, consagrado en 2025. Los restaurantes que alcanzan el primer puesto dejan de competir en las ediciones siguientes.

En la lista de 2026, Quintonil, de Ciudad de México, fue el latinoamericano mejor ubicado, en el cuarto lugar. Kjolle, de Lima, quedó séptimo, mientras que Mérito, también en la capital peruana, alcanzó el puesto 13.

Para la Argentina, en cambio, el resultado dejó un balance menos favorable. Don Julio pasó del décimo puesto, que había ocupado en 2024 y 2025, al 44. La parrilla de Palermo perdió 34 posiciones y se mantuvo como el único restaurante argentino entre los primeros 50.

El descenso reduce la presencia nacional en una de las vidrieras más influyentes de la gastronomía internacional. También deja una coincidencia llamativa: mientras un restaurante dedicado a las brasas alcanza la cima, la parrilla que representa al país retrocede en la misma clasificación.

QUÉ SE COCINA DETRÁS DEL PRESTIGIO

Como sucede cada año, los resultados reavivaron la discusión sobre los criterios del ranking. La periodista Julia Moskin señaló en The New York Times que los cerca de 1.100 votantes, entre cocineros, periodistas gastronómicos, influencers y viajeros, pueden aceptar comidas y viajes financiados por organismos turísticos y grupos promocionales.

Esa posibilidad abre interrogantes sobre cuánto influyen los recursos destinados a dar a conocer un restaurante y las oportunidades de visitarlo. No demuestra una compra de votos, pero sí invita a observar las condiciones en las que se construye la selección.

La chef eslovena Ana Roš, quien decidió no asistir a la ceremonia de Lima, también cuestionó el peso creciente de la visibilidad dentro del propio circuito, según recogió Moskin.

Entre reconocimientos y controversias, la edición 2026 dejó una imagen potente para los amantes de la cocina: un asador vasco en la cima del mundo. Una distinción que vuelve a poner el foco en el oficio de manejar el fuego y en esa búsqueda exigente de lograr que cada ingrediente llegue a la mesa con su mejor sabor.