El idioma del vino: las palabras que ayudan a disfrutar cada copa

Una copa gira suavemente, se acerca a la nariz y llega al paladar. Entonces comienzan las descripciones: frutal, sedoso, tánico, fresco, persistente. Para quienes disfrutan del vino sin conocer su vocabulario, una conversación entre entendidos puede parecer un territorio reservado a especialistas. Sin embargo, ese lenguaje nace de experiencias mucho más cercanas de lo que imaginamos.

El perfume de una fruta madura, la sequedad que deja un té intenso o una textura que parece acariciar la boca son referencias cotidianas que también permiten describir un vino. Las palabras ayudan a distinguirlas, compartirlas y descubrir detalles que, en un primer sorbo, podrían pasar inadvertidos.

No hace falta memorizar un diccionario antes de descorchar ni encontrar una larga lista de aromas en cada botella. La degustación comienza con la curiosidad: observar, oler, probar y prestar atención a lo que sucede. Después, el vocabulario permite contar esa experiencia con mayor precisión.

ASTRINGENCIA: LA SEQUEDAD QUE DEJA EL SORBO

Hay vinos que dejan una sensación seca y ligeramente áspera en las encías o en el interior de las mejillas. Esa percepción se llama astringencia y está vinculada principalmente con los taninos.

Para reconocerla, sirve pensar en un té negro preparado bien fuerte. Esa impresión de que la boca se contrae ofrece una referencia sencilla. Aunque puede acompañarse de amargor, se trata de sensaciones diferentes: una corresponde al tacto y la otra al gusto.

La astringencia puede resultar delicada o más intensa. Detenerse en cómo aparece, dónde se siente y cuánto dura permite descubrir una dimensión del vino que va más allá de sus perfumes.

TANINOS: UNA PARTE DE SU CARÁCTER

Cuando un vino se describe como tánico, se señala que sus taninos tienen una presencia perceptible. Estos compuestos se encuentran en los hollejos y las semillas de las uvas; también pueden incorporarse durante el contacto con la madera.

Su presencia no constituye por sí misma un defecto. Los taninos participan de la estructura y pueden sentirse firmes, suaves o delicados. Por eso, además de reconocer su intensidad, interesa observar cómo se integran con las otras sensaciones de la copa.

En el lenguaje de la degustación, expresiones como “taninos sedosos” intentan transmitir una textura amable, mientras que “taninos ásperos” describen un contacto más rugoso.

ACIDEZ: LA FRESCURA QUE DESPIERTA EL PALADAR

La acidez aporta una sensación refrescante y estimula la salivación. Es uno de los componentes que ayudan a darle definición al vino y a evitar que se perciba plano.

En una degustación conviene distinguirla de la astringencia: mientras los taninos pueden dejar sequedad, la acidez hace que la boca se llene de saliva. En los vinos dulces, además, ayuda a compensar el azúcar para que el conjunto no resulte empalagoso.

MATERIA Y TEXTURA: LO QUE TAMBIÉN SE SIENTE

El vino tiene una presencia física en la boca. La palabra materia busca expresar esa consistencia, mientras que textura permite describir cómo se siente su paso por el paladar.

Suave, sedoso, cremoso o rugoso son términos que recurren a experiencias conocidas para explicar ese contacto. Una copa puede ofrecer un recorrido delicado; otra, una sensación más envolvente.

Para apreciarlo, alcanza con mantener un pequeño sorbo en la boca unos segundos. Ese instante permite prestar atención a cómo se siente el vino, además de cómo sabe.

CUERPO: EL PESO DE LA COPA EN LA BOCA

El cuerpo es la sensación de peso o volumen que se percibe al beber. Puede ser ligero, medio o pleno, y surge de la combinación de distintos componentes del vino.

No equivale al color ni a la intensidad del perfume. Un vino de cuerpo ligero puede tener aromas muy expresivos; uno de cuerpo pleno puede sentirse amplio y envolvente. El alcohol contribuye a esa percepción de peso y también puede aportar calidez.

AIREACIÓN: DARLE TIEMPO PARA EXPRESARSE

Dejar que un vino “respire” significa permitir su contacto con el aire. Ese proceso, llamado aireación, puede modificar la expresión de sus aromas.

El movimiento suave de la copa favorece ese encuentro. También invita a comparar: oler al servir, esperar unos minutos y volver a acercarse permite observar si aparecen nuevos matices.

La degustación adquiere así un pequeño ritmo. Algunos vinos se muestran expresivos desde el comienzo; otros despliegan su personalidad de manera más gradual.

NARIZ Y AROMAS: EL PLACER ANTES DEL SORBO

En el vocabulario del vino, nariz se utiliza para hablar de su expresión olfativa. Una “nariz floral” o una “nariz frutal” describe las familias de perfumes que se perciben al acercarse a la copa.

Los aromas pueden recordar a frutas, flores, hierbas o especias. Estas asociaciones sirven para comunicar una experiencia: encontrar una nota de ciruela no significa que esa fruta se haya agregado al vino.

La memoria tiene un papel central. Un perfume puede evocar una fruta recién cortada, un jardín o un ingrediente de la cocina. Compartir esas impresiones alrededor de la mesa también forma parte del disfrute.

BOUQUET: LOS MATICES DE LA EVOLUCIÓN

La palabra francesa bouquet suele emplearse para describir el conjunto de notas que se desarrolla con la crianza y la evolución del vino.

Mientras ciertos perfumes remiten de manera más directa a la uva, otros expresan las transformaciones que atravesó la bebida. En la copa, esas sensaciones se combinan y construyen un perfil que puede revelarse de a poco.

Un segundo acercamiento a la nariz, después de unos minutos, puede ofrecer una impresión diferente. Ese cambio es uno de los atractivos de degustar sin apuro.

SECO Y DULCE: UNA DISTINCIÓN IMPORTANTE

Un vino seco presenta poco o ningún dulzor perceptible. Un vino dulce, en cambio, ofrece una sensación azucarada reconocible.

“Seco” no significa áspero ni describe la sequedad provocada por los taninos. Tampoco debe confundirse el perfume frutal con el dulzor: un vino puede recordar a frutas maduras y seguir siendo seco. Son aspectos distintos de la degustación.

EQUILIBRIO: CUANDO LOS COMPONENTES SE ACOMPAÑAN

Hablar de equilibrio es observar la relación entre la acidez, el dulzor, los taninos, el alcohol y la expresión de sabores. La idea es que esos elementos se acompañen y construyan un conjunto armónico.

Un vino intenso puede estar equilibrado, del mismo modo que uno ligero puede resultar desparejo. La evaluación depende de cómo conviven sus componentes, además de la fuerza con la que se manifiestan.

INTENSIDAD Y COMPLEJIDAD: DOS PALABRAS DIFERENTES

La intensidad indica cuán marcados son los aromas o sabores. La complejidad se relaciona con la diversidad de matices que se pueden reconocer.

Un perfume potente no implica necesariamente una gran variedad de notas. Un vino puede ser muy expresivo y sencillo; otro puede ofrecer distintos registros que aparecen lentamente y cambian a medida que se lo explora.

FINAL DE BOCA Y PERSISTENCIA: LA HUELLA QUE PERMANECE

La experiencia continúa después de tragar. Las sensaciones que quedan forman el final de boca, mientras que la persistencia expresa cuánto tiempo permanecen los sabores y aromas.

Un final puede ser breve o prolongado, dejar un recuerdo frutal o una impresión fresca. Observar esa última huella completa el recorrido que empezó con la mirada y siguió con el olfato.

Con cada botella aparecen nuevas referencias y comparaciones. El vocabulario se vuelve útil cuando permite reconocer lo que nos gusta: una textura delicada, una acidez vivaz, un perfume familiar o un sabor que permanece. Alrededor de una buena mesa, esas palabras también pueden abrir una conversación y hacer que la próxima copa tenga algo nuevo para contar.