El cuchillo atraviesa el tomate y deja en la tabla un poco de jugo. Al lado, la mozzarella cortada en lonjas espera su turno. Las hojas de albahaca, que se acomodan al final, perfuman la fuente apenas se las toca. En una ensalada caprese, buena parte del trabajo ocurre en esos primeros minutos, cuando se eligen las piezas, se decide el grosor del corte y se prepara todo para llevar a la mesa.

El atractivo de este clásico italiano está en cómo cambia cada ingrediente cuando se come con los otros. El tomate aporta jugo y acidez, la mozzarella tiene una suavidad láctea que se siente desde el primer bocado y la albahaca deja un perfume fresco que vuelve a aparecer al masticar. El aceite de oliva recoge parte del jugo del tomate en el fondo de la fuente. Ahí queda, al final, uno de los mejores bocados para aprovechar con un pedazo de pan.

La receta funciona como entrada para dos, como guarnición de un pescado a la plancha o como almuerzo liviano con unas tostadas. Se puede presentar en una fuente al centro de la mesa o repartir en dos platos. La disposición clásica, con las rodajas apenas superpuestas, tiene una ventaja práctica. Cada comensal puede levantar con el tenedor una porción de tomate y otra de queso sin desarmar toda la ensalada.

EL TOMATE Y EL QUESO, A LA PAR

Para esta versión se usan tomates redondos. Conviene elegirlos maduros, con la piel tersa y la pulpa todavía firme. Si ofrecen una leve resistencia al tacto, suelen prestarse bien al corte en rodajas. Un cuchillo afilado permite atravesar la piel sin aplastar la pulpa. Con rodajas de alrededor de medio centímetro, el tomate conserva la forma y resulta fácil de cortar en el plato.

La mozzarella fior di latte, elaborada con leche de vaca, aporta una textura tierna y un sabor delicado. Si viene en líquido de conservación, alcanza con dejarla escurrir mientras se preparan los tomates y la albahaca. Ese gesto evita que se junte demasiado líquido en la fuente y permite que el jugo del tomate y el aceite formen el aliño. Para que ambos ingredientes tengan un peso parecido en cada bocado, conviene cortar el queso en lonjas de un grosor similar al de las rodajas de tomate.

Los bocconcini, pequeñas bolas de mozzarella fresca, también sirven. Se pueden cortar al medio y acompañar con el tomate en gajos, de modo que cada pieza entre cómodamente en un bocado. La burrata da otra textura. Se puede colocar entera en el centro, rodearla con el tomate y abrirla al servir para que su interior cremoso se mezcle con los jugos de la ensalada.

EL PERFUME SE AGREGA AL FINAL

La albahaca se incorpora cuando la fuente ya está armada. Las hojas chicas se pueden dejar enteras y las grandes, partir con los dedos justo antes de repartirlas. Si se lavan en el momento, conviene secarlas con suavidad para que lleguen a la mesa con buen aspecto. Algunas pueden ir entre las rodajas y otras por encima. Así el perfume aparece a lo largo de todo el plato.

Para el aliño basta un hilo de aceite de oliva. Si el aceite tiene un sabor intenso, se puede empezar con poca cantidad y dejar la botella en la mesa para quien quiera agregar un poco más. La sal también va al final, porque al entrar en contacto con el tomate hace que empiece a soltar jugo. Si la ensalada va a esperar unos minutos, es preferible llevarla a la mesa recién condimentada. Un toque de pimienta recién molida completa el plato.

INGREDIENTES

(Para dos porciones)

2 tomates redondos maduros y firmes

250 g de mozzarella fior di latte

1 puñado de hojas de albahaca fresca

1 hilo de aceite de oliva

Sal y pimienta, a gusto

PASO A PASO

1 Preparar los tomates. Lavarlos, secarlos y quitarles la parte dura del tallo. Cortarlos en rodajas de grosor parejo. Lavar también las hojas de albahaca y secarlas con papel de cocina o con un repasador limpio.

2 Cortar la mozzarella. Retirarla de su líquido de conservación, dejarla escurrir unos instantes y cortarla en lonjas de un grosor similar al de los tomates.

3 Armar la fuente. Alternar una rodaja de tomate con una lonja de mozzarella, dejando que se superpongan apenas. Distribuir entre las rodajas algunas hojas de albahaca y reservar el resto para la superficie.

4 Aliñar y servir. Repartir las hojas restantes, enteras o apenas partidas con la mano. Rociar con el aceite de oliva, agregar sal y pimienta a gusto y llevar enseguida a la mesa.

Si la caprese va a abrir una comida, se puede servir en platos individuales con una rebanada de pan de campo tostado. Para una mesa compartida, una fuente baja permite repartir las porciones con facilidad y recoger con el pan el jugo que va quedando a medida que se levantan las últimas rodajas.