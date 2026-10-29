Ensalada de papa, atún y huevo: la elegancia de un plato sencillo que resuelve cualquier comida

Una buena ensalada puede construirse con pocos ingredientes. Alcanza con que cada uno aporte algo distinto: la textura suave de la papa, el sabor del atún, la cremosidad de la yema y el toque fresco de la cebolla de verdeo. Juntos, forman un plato generoso que se adapta tanto a un almuerzo cotidiano como a una mesa de entradas para compartir.

En esta receta, el atractivo está en conservar la identidad de cada componente. Las papas deben quedar tiernas y mantener su forma; el atún, repartido en lascas; y los huevos, cortados en piezas que permitan apreciar el contraste entre la clara y la yema. El aderezo termina de unir el conjunto sin cubrirlo.

Con unos pocos cuidados durante la cocción y el armado, esta combinación de ingredientes habituales puede convertirse en una propuesta tan práctica como tentadora.

LA PAPA, UNA BASE QUE MERECE ATENCIÓN

Las papas pequeñas resultan cómodas para esta preparación porque permiten obtener porciones parejas. Conviene elegir piezas de tamaño similar para que se cocinen al mismo tiempo y ninguna quede demasiado blanda mientras las otras todavía están firmes.

Hervirlas con piel ayuda a preservar su integridad. Para comprobar el punto, alcanza con introducir un cuchillo fino: debe entrar con facilidad, sin que la papa se desarme. Después, un breve reposo permite manipularlas, pelarlas y cortarlas en cuartos.

Si se busca servir la ensalada tibia, se pueden condimentar las papas cuando todavía conservan algo de calor. Así, el aceite de oliva y la acidez del limón se distribuyen sobre su superficie y aportan sabor desde el primer bocado.

INGREDIENTES

(Para 4 porciones)

800 gramos de papas pequeñas.

2 latas de atún.

4 huevos.

2 cucharadas de cebolla de verdeo picada.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite de oliva, a gusto.

Jugo de limón o vinagre, opcional.

PASO A PASO

1 Cocinar las papas: lavar bien las papas y colocarlas, con piel, en una olla con agua fría. Llevar al fuego y cocinar a hervor suave durante unos 20 a 25 minutos desde que el agua comienza a hervir, según su tamaño. Comprobar que estén tiernas, escurrir y dejar entibiar. Pelar y cortar en cuartos.

2 Preparar los huevos: introducir los huevos con cuidado en agua hirviendo y cocinar durante 8 a 9 minutos, según su tamaño, para obtener una clara firme y una yema que conserve humedad. Pasarlos a un recipiente con agua fría para detener la cocción. Pelar y cortar en mitades o cuartos.

3 Escurrir el atún: retirar el líquido de las latas y separar el pescado suavemente con un tenedor. Conviene conservar algunas lascas grandes para darle más textura a la ensalada.

4 Armar la base: disponer las papas en una fuente amplia y distribuir el atún por encima. Agregar un hilo de aceite de oliva y, si se desea, unas gotas de jugo de limón o vinagre. Mezclar con movimientos suaves para evitar que las papas se rompan.

5 Incorporar los huevos y el verdeo: acomodar los huevos sobre la preparación y terminar con la cebolla de verdeo picada. Reservar un poco de la parte verde para darle un toque fresco al final.

6 Ajustar el sabor y servir: probar antes de agregar sal, ya que el atún aporta su propia sazón. Completar con pimienta recién molida y ajustar el aceite y la acidez a gusto. Servir tibia o llevar a la heladera si se prefiere fría.

UN ADEREZO QUE ACOMPAÑE

El aceite de oliva aporta una nota frutada que combina con la papa y el pescado. El limón suma frescura; el vinagre ofrece una acidez más marcada. La elección depende del perfil que se quiera darle al plato, pero en ambos casos conviene comenzar con poca cantidad y corregir después.

Para distribuir mejor el aderezo, se puede mezclar el aceite con el limón o el vinagre en un recipiente pequeño antes de incorporarlo. La pimienta recién molida completa el conjunto con un perfume que se percibe especialmente cuando la ensalada se sirve tibia.

También importa el momento de mezclar. Las papas y el atún pueden integrarse primero; los huevos conviene sumarlos al final, para que mantengan su forma y la yema no se deshaga sobre toda la preparación.

PEQUEÑOS AGREGADOS, NUEVOS MATICES

Los pepinitos en vinagre, cortados en rodajas finas, aportan un contraste crocante. Las alcaparras suman intensidad y las aceitunas, un sabor que acompaña bien al pescado. No hace falta incorporarlos todos: elegir uno permite renovar la receta sin recargarla.

Si se utilizan ingredientes en conserva, conviene escurrirlos y probar el conjunto antes de salar. Su presencia puede ser suficiente para realzar la preparación.

El atún también puede reemplazarse por caballa o sardinas. Ambas opciones dan como resultado una ensalada de sabor más pronunciado, que combina especialmente bien con el limón y el verdeo.

UNA FUENTE PARA COMPARTIR

En una fuente baja y amplia, los ingredientes se lucen y resultan más fáciles de servir. Las papas forman la base, el pescado se reparte entre ellas y los huevos quedan a la vista, terminados con verdeo y pimienta.

Puede llegar a la mesa como plato principal o en porciones pequeñas, acompañada por hojas verdes y unas rebanadas de pan de campo. Su mayor virtud está en esa sencillez bien resuelta: pocos ingredientes, distintas texturas y un aderezo justo para que cada sabor encuentre su lugar.