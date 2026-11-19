Hay panes que merecen un lugar protagónico en la mesa. La focaccia, con su miga aireada, su superficie dorada y ese perfume de aceite de oliva y romero, es uno de ellos.

En esta versión, el relleno combina atún, queso crema, palta y vegetales frescos. La cebolla morada aporta intensidad; el pimiento, un matiz dulce y una textura crocante; y el tomate suma jugosidad. El jugo y la ralladura de limón completan la mezcla con una nota cítrica que equilibra la cremosidad.

El secreto está en el pan

Para prepararla en casa, conviene respetar los tiempos de levado y trabajar la masa con paciencia. Es una mezcla blanda: aceitar ligeramente las manos facilita su distribución en la asadera sin necesidad de incorporar harina de más.

Otro punto fundamental es dejar enfriar el pan antes de rellenarlo. Así se conserva mejor la textura de los ingredientes y se evita que el calor ablande demasiado la preparación.

INGREDIENTES

Para la focaccia

250 g de harina 0000.

160 ml de agua tibia.

10 g de levadura fresca.

1 cucharadita de azúcar.

30 ml de aceite de oliva.

5 g de sal fina.

Sal gruesa, para espolvorear.

Un hilo de aceite de oliva para la superficie.

Romero fresco, a gusto.

Aceite para una asadera de 20 × 30 cm.

Para el relleno

400 g de lomitos de atún al natural, escurridos.

300 g de queso crema.

1 cebolla morada.

1 pimiento rojo.

2 tomates.

3 paltas.

Cilantro, perejil o ciboulette, a gusto.

Jugo y ralladura de 1 limón.

Aceite de oliva virgen extra, a gusto.

Sal y pimienta.

Para las papas

5 papas negras.

50 g de manteca.

Aceite de oliva, cantidad necesaria.

1 diente de ajo.

Orégano y romero frescos, a gusto.

PASO A PASO

1 Preparar la masa. Colocar la harina y la sal fina en un bol. Hacer un hueco en el centro e incorporar la levadura desmenuzada, el azúcar y el agua tibia. Comenzar a unir desde el centro hacia los bordes.

2 Amasar y dejar levar. Agregar los 30 ml de aceite de oliva y trabajar hasta obtener una masa lisa y blanda. Tapar con un repasador limpio o film y dejar reposar hasta que duplique su volumen. El tiempo dependerá de la temperatura ambiente.

3 Darle forma a la focaccia. Aceitar la asadera y colocar la masa. Distribuirla suavemente con las manos aceitadas, procurando que tenga un espesor parejo. Si ofrece resistencia y se contrae, dejarla descansar unos minutos antes de continuar. Tapar y dejar que vuelva a crecer.

4 Hornear. Precalentar el horno a 180 °C. Presionar la superficie con las yemas de los dedos para formar los hoyuelos clásicos. Rociar con un hilo de aceite de oliva y distribuir la sal gruesa y el romero. Cocinar entre 20 y 25 minutos, hasta que esté dorada y cocida. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla.

5 Mezclar el relleno. Picar la cebolla morada y el pimiento. Cortar los tomates en cubitos, retirando las semillas, y picar la hierba elegida. Colocar todo en un bol junto con el atún bien escurrido. Condimentar con un chorrito de aceite de oliva, parte del jugo de limón, la ralladura, sal y pimienta. Mezclar y dejar reposar unos minutos en la heladera.

6 Incorporar el queso crema. Agregarlo a la preparación de atún e integrar hasta lograr una mezcla uniforme. Si los vegetales soltaron demasiado líquido, retirar el excedente antes de sumar el queso: el relleno debe quedar cremoso, pero con consistencia.

7 Armar el sándwich. Cortar las paltas en láminas y rociarlas con el jugo de limón reservado. Abrir la focaccia fría de manera horizontal, distribuir el relleno sobre la base y cubrir con la palta. Ajustar la sal y la pimienta y colocar la tapa del pan.

8 Refrigerar antes de cortar. Envolver la focaccia rellena en film y llevarla a la heladera durante dos horas. Este descanso permite que el relleno se asiente y facilita el corte en ocho porciones.

9 Preparar las papas. Lavar y cepillar bien las papas y cortarlas, con su piel, en ruedas de aproximadamente un centímetro. Mezclarlas con la manteca derretida, un poco de aceite de oliva, el ajo picado y las hierbas.

10 Dorar y servir. Distribuir las papas en una fuente, sin superponerlas, y llevar a horno precalentado a 180 °C. Darlas vuelta cuando estén doradas de un lado y continuar la cocción hasta que resulten tiernas por dentro. Servirlas recién hechas junto con las porciones de focaccia.