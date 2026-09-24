Freidoras de aire: las mejores recetas para aprovecharla al máximo

Las freidoras de aire se convirtieron en uno de los electrodomésticos más utilizados para preparar comidas rápidas, crocantes y con poca cantidad de aceite. Aunque su nombre remite a las frituras, su funcionamiento se parece más al de un pequeño horno con circulación intensa de aire caliente, lo que permite cocinar carnes, pescados, verduras, papas y hasta recalentar alimentos.

Una de las principales ventajas está en la velocidad. El aire caliente circula alrededor de los alimentos y favorece el dorado de la superficie, por lo que muchas preparaciones pueden hacerse en menos tiempo que en un horno convencional. Además, la canasta permite cocinar pequeñas cantidades sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite.

Entre las recetas más recomendadas para comenzar aparecen el pollo, las papas, el salmón, las albóndigas y las verduras. También permite preparar chorizos, bifes, alitas de pollo, quesos para grillar y diferentes tipos de comidas congeladas.

POLLO

El pollo es una de las preparaciones que mejor funciona en una freidora de aire. Los muslos y las patas pueden cocinarse con apenas una cucharadita de aceite, sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo.

A unos 190 grados, el tiempo de cocción suele ubicarse entre 25 y 30 minutos, con un giro a mitad del proceso. Para conseguir una piel más crocante se pueden agregar algunos minutos finales a 200 grados.

Las alitas también son una alternativa. El aire caliente permite dorar la piel mientras la carne permanece jugosa. En este caso, el tiempo puede extenderse hasta unos 30 o 40 minutos, dependiendo del tamaño de las piezas.

PAPAS

Las papas son otra de las preparaciones clásicas para este tipo de electrodomésticos. Pueden cortarse en bastones, cubos o gajos y condimentarse con una pequeña cantidad de aceite, sal, pimentón y ajo.

La cocción suele realizarse entre 190 y 200 grados durante 20 a 30 minutos. Para lograr un resultado parejo es importante sacudir la canasta varias veces durante la preparación y evitar colocar demasiadas papas juntas.

El espacio es uno de los factores determinantes. Si la canasta queda demasiado llena, el aire circula peor y las papas pueden terminar cocidas pero sin el dorado buscado.

El aire caliente circula alrededor de los alimentos y favorece el dorado de la superficie

PESCADO

El salmón se encuentra entre las opciones más rápidas. Un filete puede cocinarse aproximadamente durante 8 a 10 minutos a 180 grados, acompañado con sal, pimienta, ajo, limón y hierbas.

La preparación requiere poco trabajo y permite obtener una superficie dorada sin necesidad de utilizar una sartén. El tiempo exacto depende del grosor del pescado y del punto buscado.

También pueden cocinarse otros pescados, aunque es conveniente controlar el tiempo para evitar que la carne pierda humedad.

CARNES

La freidora de aire también permite preparar bifes. Para una pieza de unos 2 o 3 centímetros de grosor, una temperatura cercana a los 200 grados y entre 8 y 12 minutos de cocción pueden ser suficientes, con un giro a mitad del proceso.

Una vez retirado, el bife puede reposar durante unos minutos antes de cortarlo. El resultado depende especialmente del grosor de la carne y del punto de cocción buscado.

Las albóndigas ofrecen otra alternativa. Se pueden preparar con carne picada, huevo, ajo, perejil, sal, pimienta y pan rallado. Una vez formadas, suelen necesitar entre 12 y 16 minutos a unos 190 grados.

CHORIZOS

Los chorizos también pueden prepararse en la freidora sin necesidad de agregar aceite. Una temperatura de entre 180 y 190 grados y un tiempo aproximado de 12 a 18 minutos suelen ser suficientes, aunque el resultado depende del tamaño.

Durante la cocción conviene evitar pincharlos demasiado, ya que pueden perder parte de sus jugos. La circulación de aire permite dorar la superficie sin necesidad de utilizar una sartén.

VERDURAS

Brócoli, coliflor, zucchini, morrón, cebolla, zanahoria y coles de Bruselas son algunas de las verduras que pueden cocinarse en la freidora.

Una preparación sencilla consiste en agregar una pequeña cantidad de aceite, sal, pimienta y ajo. A unos 190 grados, muchas verduras necesitan entre 10 y 15 minutos.

El resultado puede ser diferente al de una cocción tradicional: el exterior adquiere zonas doradas y crocantes mientras el interior mantiene parte de su humedad.

QUESOS Y PIZZA

Los quesos que soportan altas temperaturas, como la provoleta, también pueden prepararse en la freidora. En pocos minutos pueden adquirir una superficie dorada, aunque es importante controlar la cocción para evitar que el queso se derrita por completo y se pierda por la canasta.

Otra de las aplicaciones más prácticas es recalentar pizza. A unos 160 o 180 grados, entre 3 y 6 minutos pueden ser suficientes para volver a fundir el queso y recuperar parte de la textura crocante de la masa.

MÁS QUE UNA FREIDORA

El funcionamiento del aparato explica la variedad de preparaciones posibles. El aire caliente circula alrededor de los alimentos y produce un efecto similar al de un horno con ventilación, por lo que no está limitado a las frituras.

Aunque su nombre remite a las frituras, su funcionamiento se parece más al de un pequeño horno

Además de carnes, pescados y verduras, las recopilaciones de recetas incluyen preparaciones horneadas, comidas congeladas, huevos y diferentes postres. Por eso, su utilidad depende más del tamaño de la canasta y del tipo de alimento que del concepto tradicional de “freír”.

Entre las recomendaciones más importantes aparece una que se repite en las guías de cocina: no sobrecargar la canasta. Dejar espacio entre los alimentos permite que el aire circule y favorece una cocción más uniforme.

Para quienes recién incorporan una freidora de aire a la cocina, pollo, papas, salmón, albóndigas, verduras y chorizos representan algunas de las preparaciones más sencillas para comenzar. Con pocos ingredientes y tiempos relativamente cortos, permiten comprobar las principales ventajas del aparato: rapidez, practicidad y capacidad para conseguir alimentos dorados y crocantes utilizando poco aceite.