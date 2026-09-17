Frutas e infusiones: ideas saludables para desayunos y meriendas

Las frutas pueden convertirse en una gran alternativa para renovar los desayunos y las meriendas con preparaciones sencillas que combinan sabores, texturas e infusiones. Además de los clásicos licuados, existen opciones que incorporan té, hierbas, yogur, avena, semillas y especias.

Entre los licuados más simples aparecen las combinaciones de frutilla y banana con yogur; banana, avena y canela; durazno, yogur y avena; o mango, banana y jengibre. También se pueden procesar frutos rojos con banana y yogur y sumar semillas de chía o lino.

Las infusiones permiten ampliar todavía más las posibilidades. Un té verde frío puede mezclarse con frutos rojos, banana y yogur, mientras que el hibisco combina con frutillas, arándanos, frambuesas y menta. Otra alternativa es preparar té negro y servirlo frío con sandía, limón y hojas de menta.

También se pueden preparar bebidas a base de manzanilla con manzana y canela, rooibos con naranja y frutilla, o menta con durazno y limón. En estos casos, la infusión puede utilizarse caliente o enfriarse para obtener una bebida refrescante.

Las frutas también pueden incorporarse a preparaciones sólidas. Un bowl de yogur con banana, kiwi y frutos rojos, un pudín de chía con mango o frutillas, avena fría con manzana y canela y una compota de manzana y pera son algunas opciones.

Para los días más frescos, la manzana asada con canela y nueces ofrece una alternativa caliente, mientras que la banana congelada procesada con frutillas, mango o cacao amargo puede transformarse en un postre similar a un helado.

Otra posibilidad es preparar pancakes con banana, huevo y avena y acompañarlos con fruta fresca, o combinar tostadas con ricota y rodajas de pera, durazno, frutilla o banana. De esta manera, frutas de estación, infusiones y otros ingredientes habituales permiten armar meriendas variadas sin recurrir siempre a las mismas preparaciones.