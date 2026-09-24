Frutas y verduras de estación: qué vegetales llegan con la primavera

Con la llegada de la primavera, las verdulerías argentinas comienzan a cambiar de a poco su oferta. A medida que suben las temperaturas y avanzan las horas de luz, algunos productos de invierno pierden protagonismo y aparecen frutas y verduras características de la nueva estación.

Sobre este ounto vale resaltar entre las frutas que comienzan a destacarse durante esta etapa de primavera aparecen la frutilla y el arándano. También avanzan las producciones de cerezas, frambuesas, duraznos y damascos, mientras continúan disponibles productos como banana, manzana, pera, naranja, limón, ananá y palta.

De todos modos, cabe destacar que la disponibilidad no es igual durante toda la estación. Algunas frutas aparecen desde el comienzo de la primavera, mientras que otras alcanzan su mayor oferta hacia noviembre y el comienzo del verano, cuando las condiciones climáticas favorecen su producción.

En el caso de las verduras y hortalizas, la primavera incorpora productos como espárragos, alcauciles, arvejas, habas, chauchas, zapallitos, lechuga, radicheta, radicha y nabo.

También continúan presentes verduras que tienen una temporada más amplia, entre ellas acelga, espinaca, remolacha, puerro, apio, perejil, repollo, brócoli y coliflor. Su disponibilidad puede variar según la zona productiva y las condiciones climáticas.

A medida que avanza la primavera comienzan a ganar espacio otras hortalizas asociadas al período primavera-verano. Entre ellas se encuentran el tomate, morrón, berenjena, pepino, zapallito, zapallo y choclo.

El calendario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) incluye buena parte de estos productos entre los cultivos que pueden sembrarse durante la primavera y desarrollarse durante los meses más cálidos.

Elegir productos de estación también puede tener un impacto en el bolsillo. La mayor disponibilidad de determinados alimentos puede favorecer precios más accesibles, aunque el valor final depende de la producción, el clima, la distribución y la oferta de cada momento.

Por eso, las primeras semanas de la primavera funcionan como un período de transición. En las verdulerías conviven todavía algunas frutas y verduras características de los meses fríos con los primeros productos que anticipan la temporada de calor.

Durante octubre y noviembre, esa transformación se vuelve más evidente: frutillas, cerezas y otras frutas comienzan a ganar presencia, mientras tomate, morrón, berenjena, pepino, choclo y otras hortalizas de primavera-verano incrementan progresivamente su oferta.