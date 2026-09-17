Legumbres: preparaciones para freezar y compartir en familia

Ingredientes
Para 4 personas
400 g de lentejas secas
1 cebolla
1 zanahoria
1 morrón
2 dientes de ajo
400 g de tomate triturado
1 papa grande o 2 chicas
1 cucharadita de pimentón
½ cucharadita de comino
Laurel
Sal y pimienta
1 cucharada de aceite
800 ml aproximadamente de agua o caldo
Preparación
1Dejá las lentejas en remojo 6–8 horas y descartá el agua.
2Rehogá cebolla, zanahoria, morrón y ajo.
3Agregá tomate, pimentón, comino y laurel.
4Incorporá las lentejas y el agua. Cociná unos 25–30 minutos.
5Sumá la papa en cubos y cociná hasta que esté tierna.
6Dejá enfriar completamente y dividí en porciones.
Freezer: 2–3 meses. Conviene dejarlo un poco más caldoso de lo habitual porque al descongelar las lentejas absorben líquido.
Ingredientes
Para 4 personas
400 g de garbanzos secos
1 cebolla
1 morrón
2 dientes de ajo
1 zanahoria
400 g de tomate triturado
200 ml de leche de coco
1 cucharada de curry
½ cucharadita de cúrcuma
Pimienta
Sal
1 cucharada de aceite
Opcional: espinaca, zapallito o brócoli
Preparación
1Remojá los garbanzos durante 8–12 horas y cocinalos hasta que estén tiernos.
2Rehogá cebolla, morrón, zanahoria y ajo.
3Agregá curry y cúrcuma y cociná unos segundos.
4Incorporá tomate y garbanzos.
5Cociná 15–20 minutos y agregá la leche de coco al final.
6Si usás espinaca, incorporala durante los últimos minutos.
Freezer: 2–3 meses. Podés congelarlo solo y acompañarlo después con arroz recién hecho, cuscús o pan.
Ingredientes
Para 4 personas
500 g de arvejas cocidas o congeladas
1 cebolla chica
1 zanahoria chica
1 huevo
80–100 g de avena
2 cucharadas de perejil
1 cucharadita de pimentón
Pimienta
Sal
Opcional: ajo, comino o curry
Preparación
1Cociná las arvejas y escurrilas muy bien.
2Pisalas con un tenedor, dejando algunos trozos enteros.
3Agregá cebolla y zanahoria previamente salteadas.
4Incorporá huevo, avena y condimentos.
5Mezclá y dejá reposar 15 minutos para que la avena absorba humedad.
6Formá las hamburguesas.
7Cocinalas en sartén u horno hasta que estén firmes y doradas.
8Dejalas enfriar y separalas con papel antes de congelarlas.
Freezer: hasta 2–3 meses. Podés pasarlas directamente del freezer al horno o sartén, a fuego medio-bajo.
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