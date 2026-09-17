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Gourmet

Legumbres: preparaciones para freezar y compartir en familia

Una selección de tres platos caseros con lentejas, garbanzos y arvejas, pensados para preparar en cantidad. Guiso, curry y hamburguesas para resolver comidas prácticas, nutritivas y fáciles de recalentar
Guiso de lentejas con verduras
Curry de garbanzos y verduras
Hamburguesas de arvejas y avena

Por Redacción

Ingredientes

Para 4 personas

400 g de lentejas secas

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón

2 dientes de ajo

400 g de tomate triturado

1 papa grande o 2 chicas

1 cucharadita de pimentón

½ cucharadita de comino

Laurel

Sal y pimienta

1 cucharada de aceite

800 ml aproximadamente de agua o caldo

Preparación

1Dejá las lentejas en remojo 6–8 horas y descartá el agua.

2Rehogá cebolla, zanahoria, morrón y ajo.

3Agregá tomate, pimentón, comino y laurel.

4Incorporá las lentejas y el agua. Cociná unos 25–30 minutos.

5Sumá la papa en cubos y cociná hasta que esté tierna.

6Dejá enfriar completamente y dividí en porciones.

Freezer: 2–3 meses. Conviene dejarlo un poco más caldoso de lo habitual porque al descongelar las lentejas absorben líquido.

Ingredientes

Para 4 personas

400 g de garbanzos secos

1 cebolla

1 morrón

2 dientes de ajo

1 zanahoria

400 g de tomate triturado

200 ml de leche de coco

1 cucharada de curry

½ cucharadita de cúrcuma

Pimienta

Sal

1 cucharada de aceite

Opcional: espinaca, zapallito o brócoli

Preparación

1Remojá los garbanzos durante 8–12 horas y cocinalos hasta que estén tiernos.

2Rehogá cebolla, morrón, zanahoria y ajo.

3Agregá curry y cúrcuma y cociná unos segundos.

4Incorporá tomate y garbanzos.

5Cociná 15–20 minutos y agregá la leche de coco al final.

6Si usás espinaca, incorporala durante los últimos minutos.

Freezer: 2–3 meses. Podés congelarlo solo y acompañarlo después con arroz recién hecho, cuscús o pan.

Ingredientes

Para 4 personas

500 g de arvejas cocidas o congeladas

1 cebolla chica

1 zanahoria chica

1 huevo

80–100 g de avena

2 cucharadas de perejil

1 cucharadita de pimentón

Pimienta

Sal

Opcional: ajo, comino o curry

Preparación

1Cociná las arvejas y escurrilas muy bien.

2Pisalas con un tenedor, dejando algunos trozos enteros.

3Agregá cebolla y zanahoria previamente salteadas.

4Incorporá huevo, avena y condimentos.

5Mezclá y dejá reposar 15 minutos para que la avena absorba humedad.

6Formá las hamburguesas.

7Cocinalas en sartén u horno hasta que estén firmes y doradas.

8Dejalas enfriar y separalas con papel antes de congelarlas.

Freezer: hasta 2–3 meses. Podés pasarlas directamente del freezer al horno o sartén, a fuego medio-bajo.

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