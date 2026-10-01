Los alimentos que aportan más fibra con menos calorías

Verduras, frutas y legumbres concentran algunas de las mejores opciones para incorporar fibra sin sumar grandes cantidades de calorías. La relación entre ambos nutrientes permite identificar alimentos que aportan volumen, fibra y nutrientes con una densidad energética relativamente baja.

VERDURAS

Entre los alimentos que combinan pocas calorías con una cantidad considerable de fibra aparecen la alcachofa, el brócoli, las coles de Bruselas, la zanahoria, la coliflor, el repollo, los espárragos y las verduras de hoja.

La alcachofa cocida se destaca especialmente: aporta alrededor de 50 calorías y entre 8 y 9 gramos de fibra cada 100 gramos. El brócoli contiene aproximadamente 35 calorías y 3 gramos de fibra en la misma cantidad, mientras que las coles de Bruselas aportan unas 40 calorías y entre 3 y 4 gramos de fibra.

Además de su contenido de fibra, muchas de estas verduras tienen un elevado porcentaje de agua. Esto permite consumir porciones relativamente grandes sin alcanzar el aporte calórico de alimentos más densos.

FRUTAS

Entre las frutas, las frambuesas y las moras presentan una relación particularmente favorable. Las frambuesas aportan alrededor de 50 calorías y entre 6 y 7 gramos de fibra cada 100 gramos, mientras que las moras contienen unas 40 a 45 calorías y aproximadamente 5 gramos de fibra.

El maracuyá también se destaca por su concentración de fibra, aunque tiene más calorías que las verduras y los frutos rojos. La pera y la manzana consumidas con cáscara también aportan fibra y pueden formar parte de una alimentación con mayor cantidad de alimentos vegetales.

La presencia de la cáscara resulta relevante en algunas frutas porque una parte de la fibra se encuentra en las capas externas. Por eso, cuando es posible y seguro consumirlas de esa manera, las frutas enteras ofrecen más fibra que sus versiones en jugo.

LEGUMBRES

Las lentejas, los garbanzos y los distintos tipos de porotos tienen una característica adicional: además de aportar fibra, contienen cantidades importantes de proteína.

Las lentejas cocidas aportan aproximadamente 7 a 8 gramos de fibra cada 100 gramos y unas 115 calorías. Los porotos negros contienen alrededor de 8 a 9 gramos de fibra y unas 130 calorías cada 100 gramos.

Las legumbres tienen una mayor densidad energética que verduras como el brócoli, el pepino o el zucchini, pero su combinación de fibra, proteína y carbohidratos complejos las convierte en una fuente concentrada de nutrientes.

FIBRA CONCENTRADA

El salvado, las semillas y los frutos secos pueden aportar cantidades todavía mayores de fibra, pero no pertenecen al grupo de alimentos con menos calorías. Su contenido de grasas aumenta considerablemente la densidad energética.

Por ese motivo, si el objetivo es incorporar fibra con el menor aporte calórico posible, las verduras y determinados frutos rojos tienen una ventaja. En cambio, si también se busca aumentar el aporte de proteínas, las legumbres ofrecen una combinación diferente.

La fibra alimentaria contribuye al funcionamiento del aparato digestivo y puede favorecer la sensación de saciedad. Las recomendaciones generales suelen situarse alrededor de 25 a 35 gramos diarios para adultos, aunque las necesidades individuales dependen de factores como la edad, el sexo y la ingesta energética.

La estrategia no consiste necesariamente en elegir un único alimento, sino en combinar distintos grupos. Una alimentación que incluya verduras de bajo aporte calórico, frutas enteras y legumbres permite aumentar la cantidad de fibra mientras se mantiene una densidad energética relativamente baja.

Entre las opciones más destacadas aparecen la alcachofa, el brócoli, las coles de Bruselas, las frambuesas, las moras, la pera con cáscara, las lentejas y los porotos. La elección entre ellas depende de si se busca principalmente reducir la densidad calórica, aumentar la fibra o sumar también proteínas y otros nutrientes.