Matambre arrollado: el arte de transformar un corte sencillo en un clásico de la buena mesa

Hay platos que llegan a la mesa con una historia compartida. El matambre arrollado es uno de ellos: evoca fuentes generosas, almuerzos familiares y entradas que invitan a demorarse entre una conversación y otra. Su atractivo está en ese equilibrio entre la carne tierna y un relleno que, al cortarse, despliega colores, aromas y texturas.

La zanahoria aporta dulzor; el ajo y el perejil, intensidad y frescura; y el queso rallado suma un fondo sabroso. En el centro, los huevos duros dibujan la estampa inconfundible de este clásico argentino, que encuentra en la ensalada rusa una de sus compañías más tradicionales.

Aunque su presentación puede parecer elaborada, la preparación requiere pocos pasos. El secreto está en distribuir bien el relleno, armar un rollo firme y darle a la carne el tiempo que necesita para alcanzar una textura tierna.

INGREDIENTES

(Para unas 10 porciones)

1 matambre.

Sal y pimienta, a gusto.

5 huevos duros.

4 zanahorias ralladas.

2 cucharadas de perejil picado.

1 cucharada de ajo picado.

1 cucharada de una mezcla de romero, tomillo y salvia.

200 gramos de queso rallado.

1 sobre de gelatina sin sabor de 7 gramos.

Ajo y hojas de laurel para el agua de cocción, opcionales.

Mostaza de Dijon para untar la carne, opcional.

PASO A PASO

1 Preparar la carne: extender el matambre sobre una tabla y retirar el exceso de grasa. Colocarlo con la cara grasa hacia arriba y condimentar con sal y pimienta. Si se desea incorporar mostaza de Dijon, untar una capa fina sobre esta superficie.

2 Distribuir el relleno: repartir el ajo picado, el queso rallado, la zanahoria, el perejil y la mezcla de hierbas. Espolvorear con la gelatina sin sabor. Dejar un pequeño margen libre en los bordes para facilitar el armado.

3 Acomodar los huevos: colocar los huevos duros, enteros y pelados, en fila cerca del borde desde el que se comenzará a enrollar. Así quedarán en el centro del arrollado.

4 Enrollar y atar: enrollar la carne con cuidado, ajustándola para que el relleno quede contenido. Atar con hilo de cocina a intervalos regulares y asegurar los extremos.

5 Cocinar a fuego suave: colocar el arrollado en una olla profunda y cubrirlo con agua. Agregar, si se desea, unos dientes de ajo y hojas de laurel. Llevar a hervor y bajar el fuego para mantener una ebullición suave durante unas cuatro horas, hasta que esté tierno. Controlar que permanezca cubierto y reponer agua caliente cuando sea necesario.

6 Prensar y llevar al frío: retirar el matambre y colocarlo en una fuente. Apoyar encima otra fuente o una tabla apta para alimentos y agregar un peso moderado para compactarlo. Refrigerar sin esperar a que se enfríe por completo y antes de que transcurran dos horas desde que terminó la cocción. Mantener el prensado durante el reposo en frío.

7 Cortar y servir: una vez bien frío, retirar el peso y los hilos. Cortar en rodajas con un cuchillo afilado y disponer en una fuente. Acompañar con ensalada rusa o vegetales frescos.

EL TIEMPO, UN INGREDIENTE MÁS

La cocción lenta permite que la carne se ablande, pero el punto depende también del grosor y de las características de cada pieza. Por eso, antes de retirarla, conviene comprobar que esté tierna.

El reposo en la heladera termina de definir el resultado: ayuda a que el relleno se asiente y facilita un corte limpio. Prepararlo el día anterior permite llegar a la mesa con el trabajo resuelto y las rodajas listas para lucirse.

CÓMO LLEVARLO A LA MESA

El matambre arrollado tiene la virtud de adaptarse a distintas ocasiones. En rodajas finas, puede abrir un almuerzo junto con una ensalada rusa; en cortes más generosos, se convierte en protagonista de una comida fría. También encuentra su lugar en una picada, acompañado por panes de buena corteza, aceitunas y vegetales en conserva.

Para una presentación más fresca, se puede servir sobre hojas verdes y sumar tomates cortados en gajos. La acidez de una vinagreta suave ayuda a equilibrar la intensidad del queso y la untuosidad de la carne, sin tapar el perfume de las hierbas.

La elección del pan también aporta lo suyo. Una pieza de masa madre, con corteza crocante y miga aireada, permite preparar pequeños bocados con una rodaja de matambre y apenas un toque de mostaza. Si la idea es armar una mesa para compartir, conviene llevar los aderezos por separado: así, cada comensal puede ajustar los sabores a su gusto y disfrutar del relleno en toda su expresión.

UN TOQUE PARA RENOVAR EL CLÁSICO

La mostaza de Dijon suma un contrapunto ligeramente picante que combina con el queso y las hierbas. Conviene usarla con moderación para acompañar el sabor de la carne.

Después, alcanza con una presentación sencilla: rodajas parejas, una guarnición cremosa y una fuente en el centro de la mesa para compartir.