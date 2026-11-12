Merlot: la elegancia de un vino que vuelve a seducir desde la copa y la mesa

Una fuente de ravioles recién llevada a la mesa, una bondiola que se deshace después de varias horas de cocción o un risotto con hongos pueden encontrar un compañero especialmente atractivo en una copa de Merlot. Con su perfume de ciruelas y cerezas, sus matices especiados y una textura que suele acariciar el paladar, esta variedad tiene una virtud gastronómica difícil de discutir: acompaña los sabores sin necesidad de imponerse.

Durante años, su suavidad fue una puerta de entrada al mundo de los tintos. Después llegaron la producción masiva, los estilos uniformes y una pérdida de prestigio que poco tenía que ver con sus posibilidades. Hoy, entre viñedos de altura, paisajes patagónicos y bodegas que sostuvieron su apuesta, el Merlot argentino ofrece razones para volver a prestarle atención.

El Día Internacional del Merlot, celebrado el pasado 7 de noviembre, puso nuevamente el foco en la cepa. Pero su atractivo excede cualquier fecha: alcanza con elegir una botella y pensar qué cocinar para descubrir cuánto tiene para aportar.

DE BURDEOS AL MUNDO

El origen del Merlot está en Burdeos, Francia, donde aparece mencionado por escrito desde 1784. Su nombre se vincula con “merle”, mirlo en francés, una referencia asociada al color oscuro de sus uvas. Los estudios genéticos identificaron al Cabernet Franc como uno de sus progenitores y confirmaron su parentesco con otras grandes variedades bordelesas.

Aunque el Cabernet Sauvignon suele llevarse buena parte de la fama de la región, el Merlot ocupa un lugar fundamental en sus viñedos. En la margen izquierda participa de cortes a los que aporta volumen y suavidad; en Pomerol y Saint-Émilion, sobre la margen derecha, adquiere un protagonismo que se expresa en algunos de los vinos más reconocidos del planeta.

Petrus es una de sus referencias más célebres. En la Toscana italiana, Masseto también demuestra hasta dónde puede llegar esta uva cuando el lugar y la elaboración favorecen su expresión. Detrás de su carácter accesible hay, por lo tanto, una variedad capaz de dar vinos complejos y con potencial de guarda.

EL PESO DE LAS MODAS

Su expansión internacional estuvo impulsada por una combinación tentadora: fruta, taninos amables y un perfil que resultaba atractivo para consumidores que comenzaban a explorar el vino. Sin embargo, el crecimiento también alentó elaboraciones repetidas, con fruta demasiado madura y una presencia de madera que terminaba por borrar las particularidades de cada origen.

En 2004, la película Entre copas sumó un episodio decisivo a esa historia. El desprecio de su protagonista por el Merlot se convirtió en un símbolo del cambio de preferencias, especialmente en Estados Unidos. La ironía estaba en la propia trama: el vino que el personaje atesoraba, un Cheval Blanc 1961, incluía Merlot en su composición.

En la Argentina, el avance del Malbec también desplazó a la variedad. Parte de sus viñedos fue reemplazada, mientras algunas bodegas conservaron plantas y conocimientos que hoy permiten explorar versiones con personalidad propia.

LOS PAISAJES DEL MERLOT ARGENTINO

Mendoza concentra la mayor parte de las plantaciones del país. En el Valle de Uco, la altura y las temperaturas frescas permiten trabajar sobre vinos de buena acidez y expresión aromática. En Luján de Cuyo, especialmente en Agrelo, la cepa tiene una trayectoria que se reconoce en etiquetas de perfil tradicional.

La Patagonia constituye otro de sus territorios destacados. Las noches frías y las condiciones de sus distintas zonas vitivinícolas ofrecen posibilidades para elaborar tintos frescos, con fruta definida y matices especiados. Río Negro y Neuquén cuentan con productores que sostuvieron al Merlot a lo largo del tiempo, mientras Chubut amplía el mapa de sus expresiones australes.

También hay experiencias en los valles de altura del norte argentino, como Chañar Punco, en Catamarca. Esa diversidad permite pensar en distintos Merlot: algunos más ligeros y vivaces; otros, amplios, intensos y preparados para acompañar platos de mayor concentración.

La búsqueda actual privilegia, en muchos casos, cosechas más tempranas y un uso moderado de la madera. El objetivo es conservar frescura y dejar que la fruta y el origen ocupen el centro de la escena.

QUÉ BUSCAR EN LA COPA

Ciruelas, moras y cerezas aparecen entre los aromas que pueden distinguir al Merlot. A ese repertorio se suman notas herbales, especias y, según la crianza y la evolución, recuerdos terrosos o ahumados.

Su rasgo más seductor suele estar en la textura. Los taninos pueden sentirse redondos y delicados, con una sensación carnosa que aporta volumen sin volver áspero el trago. Esa suavidad admite diferencias: hay ejemplares de cuerpo medio, ágiles y frutados, y otros más estructurados, con fruta madura y mayor presencia de la crianza.

Para apreciar esos matices conviene cuidar la temperatura. Los tintos jóvenes pueden servirse entre 14 y 16 grados; los de mayor cuerpo y crianza, entre 16 y 18. Un vino demasiado caliente acentúa la sensación alcohólica y pierde parte de su frescura.

UNA VARIEDAD QUE INVITA A COCINAR

La afinidad del Merlot con la comida permite salir de los maridajes solemnes y pensar en platos cotidianos. Una pizza con salsa de tomate, unas empanadas de carne, un pollo al horno o unas pastas con tuco encuentran buenos compañeros en sus versiones jóvenes y frutadas.

Con los hongos se abre una combinación particularmente atractiva. Un risotto, unos ñoquis con crema de champiñones o una pasta rellena pueden dialogar con sus matices terrosos y especiados. La clave está en ajustar la intensidad del vino a la del plato.

Los ejemplares con mayor estructura acompañan carnes a la parrilla, cordero al horno, osobuco braseado y guisos de cocción lenta. La jugosidad de un vacío o una entraña también puede encontrar equilibrio en un Merlot de buen cuerpo.

Para una mesa de picada, los quesos semiduros y los fiambres ofrecen otra alternativa. Si la botella tiene años de guarda y mayor complejidad, un queso estacionado puede prolongar la conversación después de la comida.

ETIQUETAS PARA EXPLORAR SUS DISTINTOS ESTILOS La oferta argentina permite recorrer procedencias y formas de elaboración. Estas son algunas de las etiquetas que muestran esa diversidad: ❑ Fabre Montmayou Reserva Merlot 2024. De Luján de Cuyo, combina notas vegetales, frescura y taninos dóciles. Una expresión de perfil tradicional y trago fluido. ❑ Casa Boher Merlot 2021. Elaborado con uvas de Los Árboles, en el Valle de Uco, reúne fruta negra, especias y notas de crianza. ❑ Ereditá Merlot 2021, de Clos de Chacras. Procedente de Chacras de Coria, presenta fruta madura y un costado vegetal fresco, con un perfil adecuado para acompañar comidas. ❑ Rosé S’il Vous Plaît Merlot 2025, de Pulenta Estate. Una mirada diferente sobre la cepa: un rosado sin madera, con notas frutales y florales, pensado para platos livianos. ❑ Legado Merlot 2024, de Los Bisole. Desde La Consulta, propone una elaboración sin madera, con fruta roja, matices especiados y buena fluidez. ❑ Terruño de Caldera Merlot 2025, de Viñas de Huancahe. Nacido en Gualjaina, Chubut, ofrece fruta negra madura, cuerpo y una acidez que sostiene la frescura. ❑ Primogénito Sangre Azul Merlot 2022, de Patritti. Con uvas de Neuquén y La Pampa, se distingue por un perfil envolvente, fruta madura y especias. ❑ Antucura Grand Vin 2022. Un corte de Vista Flores que permite conocer el papel del Merlot junto al Cabernet Sauvignon y el Malbec, con taninos finos y textura sedosa.