Noche de las Heladerías: promociones, nuevos sabores y varias sorpresas en la Ciudad

VIPENTTO

Vipentto Helado Artesanal se suma a la Noche de las Heladerías con una propuesta que combina promociones especiales y el lanzamiento de un nuevo sabor para los amantes de las combinaciones dulces.

Durante toda la jornada del miércoles 18 de noviembre, sus locales ofrecerán un 30 por ciento de descuento en todos los productos para quienes abonen en efectivo. A partir de las 20 y hasta el cierre, llegará una de las promociones más esperadas: el tradicional 2x1 en cuartos de kilo, que permitirá llevar dos unidades por el precio de una.

La celebración también será una oportunidad para descubrir Caramel Pecan, una nueva variedad que combina la suavidad de la crema con la intensidad del caramelo y el toque crocante de las nueces pecán caramelizadas.

Con sus recetas artesanales y distintas opciones para disfrutar y compartir, Vipentto espera a sus clientes en sus tres sucursales, ubicadas en 4 y 55, 9 y 45, y 25 y 54.

Instagram: @vipentto

BAILINA

Bailina se prepara para la Noche de las Heladerías con una propuesta que combina promociones, sabores originales y dos sorpresas para sus clientes. El miércoles 18 de noviembre, desde las 19, ofrecerá un 2x1 en cuartos de kilo.

La heladería platense, reconocida por su apuesta al helado artesanal y las combinaciones intensas, tendrá además dos novedades. La primera será el regreso de “Queso y Dulce”, una creación que conquistó a sus clientes y vuelve a la carta por pedido del público.

La segunda será el lanzamiento de un sabor completamente nuevo, cuya combinación, tan inesperada como polémica, promete dividir opiniones. Por ahora, sus ingredientes son un misterio que se revelará a través de las redes sociales. Por lo que habrá que estar atentos.

Entre sus especialidades también se destaca Choco Block, relleno de dulce de leche, una de las propuestas que reflejan su identidad.

Bailina está ubicada en diagonal 74 esquina 9.

Instagram: @bailinaheladeria

LA SORBETIÈRE

La Sorbetière se suma a la Noche de las Heladerías con una promoción especial y el lanzamiento de dos variedades para los amantes del helado artesanal.

El miércoles 18 de noviembre, desde las 19, ofrecerá un 2x1 en cuartos de kilo, servidos en vasos de polipapel.

La promoción será exclusiva para compras en mostrador, válida con todos los medios de pago y tendrá un límite de tres promociones por persona.

La propuesta incluirá todos los sabores de su carta, desde los tradicionales hasta los exclusivos de su línea Gourmet, como pistacho art, chocolate patagónico, sambayón Art, coco argentino, frutos andinos y torronuez.

Además, presentará dos novedades: Dulce de Leche Bombón y Chocolate Bombón, ambas con bombones rellenos y dulce de leche repostero.

La promoción estará disponible en sus locales de 11 y 50, 49 y 6, 54 y 14, 13 y 39, Centenario y 503, y Camino Belgrano y 471.

Instagram: @lasorbetiereheladerias

LOS HERMANOS

En pleno centro de Los Hornos, la heladería familiar Los Hermanos se prepara para celebrar la Noche de las Heladerías con promociones, música en vivo y una novedad para su carta.

El miércoles 18 de noviembre, de 19 a 24, ofrecerá una promoción de 2x1 en cuartos de kilo, una oportunidad para disfrutar de sus elaboraciones artesanales.

El comercio se caracteriza por producir helado fresco, elaborado con ingredientes naturales y materias primas de calidad. Entre su amplia variedad de opciones se destacan el dulce de leche y el pistacho, dos de los sabores preferidos por sus clientes.

La jornada también tendrá un espectáculo musical en vivo y la presentación de Maní Split, una nueva variedad que se incorpora esta temporada. Además, cada compra permitirá participar de un sorteo, otro atractivo de esta celebración que busca reunir a los amantes del helado.

Los Hermanos está ubicada en 137 entre 62 y 63, en Los Hornos.

Instagram: @heladosloshermanos