Ojo de bife al horno: el secreto para lograr una carne jugosa, dorada y llena de sabor

Hay cortes de carne que parecen llevar la parrilla en su ADN. El ojo de bife es uno de ellos: generoso, tierno y con ese delicado marmoleado de grasa que, al fundirse durante la cocción, le aporta una jugosidad y un sabor inconfundibles. Sin embargo, este protagonista indiscutido del asado argentino también tiene mucho para ofrecer cuando cambia las brasas por el calor envolvente del horno.

La propuesta es tan tentadora como sencilla: una pieza entera de ojo de bife, perfumada con romero, tomillo y orégano, cocinada hasta conseguir una superficie dorada y un interior jugoso. El toque final llega de la mano de una provenzal casera, cuya frescura y personalidad equilibran la intensidad de la carne.

Como acompañamiento, unas papas aplastadas y doradas en aceite, junto con cebollas y ajos salteados, aportan texturas y sabores que convierten esta preparación en un verdadero festín. Una receta perfecta para una comida familiar de domingo o para sorprender a los invitados sin necesidad de encender el fuego de la parrilla.

EL ENCANTO DE UN CORTE QUE NUNCA FALLA

El secreto del ojo de bife está en su equilibrio entre carne y grasa intramuscular. Durante la cocción, esa grasa se funde lentamente y contribuye a mantener la ternura, mientras las hierbas frescas impregnan la superficie con sus aromas.

El horno permite preparar la pieza entera y controlar el punto de cocción, aunque el tiempo dependerá de su grosor y de la temperatura real del equipo. Para conseguir un buen resultado, conviene evitar que la carne se cocine en exceso y, sobre todo, respetar unos minutos de reposo antes de cortarla. Ese pequeño gesto ayuda a conservar sus jugos.

INGREDIENTES

(Para cuatro personas)

Para la carne y la guarnición

❑ 1 ojo de bife entero de aproximadamente 1,8 kilos.

❑ 3 cucharadas de aceite de oliva.

❑ Aceite adicional para dorar las papas (puede ser de maíz).

❑ Sal gruesa y pimienta a gusto.

❑ 1 ramillete de hierbas frescas: orégano, romero y tomillo.

❑ 8 papas medianas.

❑ 2 cebollas.

❑ 4 dientes de ajo.

PARA LA PROVENZAL

❑ 5 cucharadas de aceite.

❑ 2 cucharadas de vinagre de alcohol.

❑ 2 dientes de ajo finamente picados.

❑ 1 ramita de perejil fresco picado.

❑ Sal y pimienta a gusto.

PASO A PASO: DEL HORNO A LA MESA

1 Una provenzal llena de frescura. En un recipiente, combinar el aceite, el vinagre, el ajo picado y el perejil fresco. Condimentar con sal y pimienta, mezclar bien y reservar para que los sabores comiencen a integrarse.

2 El punto justo de la carne. Colocar el ojo de bife entero en una asadera y frotarlo con una cucharada de aceite de oliva. Agregar sal gruesa, pimienta y las hierbas frescas. Llevar a horno precalentado a 180 °‹C y cocinar aproximadamente 30 minutos de cada lado, ajustando el tiempo según el tamaño de la pieza y el punto deseado. Para mayor precisión, utilizar un termómetro de cocina.

3 Una guarnición con personalidad. Lavar las papas y hervirlas con piel en abundante agua salada durante 20 a 30 minutos, hasta que estén tiernas. Mientras tanto, cortar las cebollas en gajos y dorarlas en una sartén caliente con los cuatro dientes de ajo y dos cucharadas de aceite. Cocinar alrededor de cinco minutos por lado y reservar.

4 Papas crocantes por fuera, tiernas por dentro. Una vez cocidas, disponer las papas sobre una tabla y aplastarlas suavemente con ayuda de un repasador, sin desarmarlas por completo. Llevarlas a una sartén con suficiente aceite caliente y dorarlas a fuego medio durante unos ocho minutos de cada lado, hasta conseguir una superficie crujiente. Incorporar las cebollas y los ajos, y rectificar la sal.

5 El toque final. Retirar el ojo de bife del horno y dejarlo reposar unos minutos antes de cortarlo en cuatro porciones. Acomodar la carne en una fuente amplia, distribuir las papas doradas, las cebollas y los ajos, y terminar con la provenzal. Para sumar un dorado más intenso, la superficie de la carne puede marcarse brevemente en una bifera o grill bien caliente.

PEQUEÑOS SECRETOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

En la cocina, muchas veces son los detalles los que separan un plato correcto de uno memorable. En esta receta, uno de ellos es retirar la carne de la heladera unos 30 minutos antes de cocinarla, sin dejarla demasiado tiempo fuera del frío.

Otro punto fundamental es el reposo posterior a la cocción. Cortar el ojo de bife apenas sale del horno puede provocar una mayor pérdida de jugos. Esperar entre 10 y 15 minutos, con la pieza cubierta suavemente con papel aluminio, ayuda a conseguir una textura más agradable.

La provenzal, por su parte, conviene incorporarla al final para preservar la frescura del perejil y el carácter del ajo. Su acidez aporta un contrapunto que equilibra la riqueza del corte.

Y para quienes buscan un resultado todavía más tentador, el secreto de las papas está en no apurarlas: una superficie bien dorada y crocante, combinada con un corazón suave, es el complemento perfecto para la carne.

Así, sin grandes complicaciones ni técnicas sofisticadas, el ojo de bife demuestra que no necesita de las brasas para convertirse en protagonista. Bastan buenos ingredientes, una cocción cuidada y el perfume irresistible de las hierbas y el ajo para llevar a la mesa un plato con espíritu de domingo y sabor de restaurante.