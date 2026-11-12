Pastel de papa: entre el puré y el gratinado se vuelve irresistible

La cuchara rompe la superficie dorada, atraviesa una capa de puré suave y descubre el relleno de carne. En ese recorrido está buena parte del encanto del pastel de papa: ingredientes sencillos que, combinados y llevados al horno, se convierten en una comida generosa, de esas que invitan a compartir y repetir.

Es uno de los clásicos de la cocina argentina que encuentran su lugar en la mesa familiar. Su atractivo está en el encuentro entre la suavidad de la papa, la intensidad de la carne y los sabores de las verduras que acompañan el relleno. En esta versión, las aceitunas verdes aportan un acento salino y las pasas de uva suman un contrapunto dulce.

La preparación permite organizar el trabajo por etapas: primero el puré, después el relleno y, finalmente, el armado. El horno hace el resto, al reunir los sabores bajo una cubierta que gana color y textura. La receta rinde seis porciones.

DOS PREPARACIONES, UN MISMO EQUILIBRIO

Un buen pastel empieza por un puré con cuerpo, suave y fácil de extender. Para conseguirlo, conviene cocinar las papas en trozos parejos, escurrirlas bien y pisarlas mientras todavía están calientes. El exceso de agua puede volver la mezcla demasiado blanda y dificultar el armado.

La manteca aporta untuosidad, mientras que los huevos ayudan a dar consistencia durante la cocción. Antes de incorporarlos, es importante dejar que el puré pierda el calor más intenso.

El relleno, por su parte, debe quedar jugoso, pero sin líquido de más. La cebolla, el morrón y el tomate forman una base sabrosa para la carne; las aceitunas y las pasas completan el conjunto. Quienes prefieran un perfil menos dulce pueden prescindir de estas últimas.

INGREDIENTES

❑ 1,250 kg de papas.

❑ 2 huevos.

❑ 1 yema.

❑ 70 g de manteca.

❑ 1 cebolla mediana.

❑ 500 g de carne vacuna picada.

❑ 1 tomate.

❑ 1 morrón.

❑ 1 cucharada de azúcar.

❑ 100 g de pasas de uva sin semillas.

❑ 12 aceitunas verdes sin carozo.

❑ Sal y pimienta, a gusto.

PASO A PASO

1 Cocinar las papas. Pelarlas y cortarlas en trozos de tamaño similar. Colocarlas en una olla con abundante agua salada y hervir hasta que estén tiernas. Escurrirlas bien, pisarlas hasta obtener un puré sin grumos y dejar entibiar.

2 Preparar el puré. Incorporar los dos huevos, la yema, una cucharada de la manteca y la cucharada de azúcar. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta conseguir una preparación uniforme.

3 Rehogar la cebolla. Picarla finamente y cortar el morrón en cubos pequeños. Pelar el tomate, quitarle las semillas y cortarlo. Reservar un poco de manteca para engrasar la fuente y calentar el resto en una sartén amplia. Añadir la cebolla y cocinar hasta que se vuelva transparente.

4 Cocinar el relleno. Sumar la carne picada, el morrón y el tomate. Revolver y separar la carne con una cuchara para evitar que se formen bloques. Cocinar hasta que esté completamente cocida y se reduzca el exceso de líquido.

5 Incorporar los contrastes. Agregar las pasas de uva y las aceitunas cortadas. Mezclar para distribuirlas, probar y ajustar la sal y la pimienta. Retirar del fuego.

6 Armar el pastel. Enmantecar una fuente apta para horno. Extender la mitad del puré sobre la base, distribuir encima el relleno y cubrir con el puré restante. Alisar suavemente y marcar surcos con un tenedor: esas pequeñas crestas favorecerán el dorado.

7 Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a unos 200 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que la preparación esté bien caliente y la superficie dorada. Dejar reposar unos minutos antes de servir para que las porciones mantengan mejor su forma.

EL TOQUE FINAL QUE INVITA A REPETIR

El gratinado admite distintas terminaciones. Una capa fina de queso rallado aporta una costra sabrosa; un leve espolvoreado de azúcar, en cambio, refuerza el perfil agridulce de esta receta. Basta con elegir una de las dos opciones antes de llevar la fuente al horno.

También se puede perfumar el puré con una pizca de nuez moscada o incorporar un poco de comino al relleno. Usados con moderación, estos condimentos suman aroma sin opacar el sabor de los ingredientes.

Al momento de servir, una ensalada de hojas verdes ofrece un acompañamiento fresco. Después, solo queda llevar la fuente al centro de la mesa y repartir: debajo de la cubierta dorada espera ese encuentro de texturas que mantiene al pastel de papa entre los grandes favoritos de la cocina casera.