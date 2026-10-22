Polenta con vegetales y huevo: económica, nutritiva y lista en solo treinta minutos

La polenta es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Económica, versátil y fácil de preparar, admite infinidad de combinaciones que permiten convertirla en una comida diferente cada vez. En esta versión, su textura suave y cremosa se combina con vegetales salteados, queso y un huevo poché que aporta un toque especial.

El resultado es un plato lleno de colores, aromas y sabores, perfecto para quienes buscan una alternativa casera sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Además, es una excelente manera de incorporar verduras a la alimentación cotidiana sin resignar sabor.

La clave está en lograr una polenta bien cremosa, con el queso apenas fundido, y acompañarla con vegetales cocidos en su punto justo, que conserven parte de su textura. El huevo, con la yema ligeramente líquida, termina de unir todos los ingredientes.

INGREDIENTES

Esta receta rinde tres porciones y requiere aproximadamente 30 minutos entre preparación y cocción.

Para la polenta:

200 gramos de polenta instantánea.

1 litro de caldo de verduras, leche o agua.

50 gramos de queso mantecoso.

Sal y pimienta a gusto.

Para los vegetales y el acompañamiento:

1 cebolla morada.

½ zucchini.

½ berenjena.

2 tomates perita.

3 huevos.

Aceite de oliva, cantidad necesaria.

Un chorrito de vinagre para cocinar los huevos.

Hojas de albahaca fresca para decorar.

PASO A PASO

1 Preparar las verduras. Lavar bien todos los vegetales y cortarlos en cubos o trozos de tamaño similar. Esto permitirá que se cocinen de manera pareja y mantengan una presentación atractiva.

2 Saltear los vegetales. Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén amplia. Incorporar la cebolla morada, el zucchini, la berenjena y los tomates. Cocinar a fuego medio, removiendo ocasionalmente, hasta que las verduras estén tiernas, pero conserven cierta firmeza. Condimentar con sal y pimienta.

3 Cocinar los huevos poché. Llevar agua a hervor suave en una olla y agregar un chorrito de vinagre. Revolver el agua con un batidor para formar un remolino y colocar un huevo en el centro. Cocinar durante aproximadamente tres minutos, hasta que la clara esté firme y la yema permanezca líquida. Retirar cuidadosamente con una espumadera y repetir con los huevos restantes.

4 Preparar la polenta cremosa. Calentar en una olla el litro de líquido elegido. Cuando comience a hervir, condimentar e incorporar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos. Cocinar según las indicaciones del paquete, hasta obtener una consistencia suave. Retirar del fuego, agregar el queso mantecoso cortado en pequeños trozos y mezclar hasta que se funda por completo.

5 Armar el plato. Distribuir la polenta caliente en platos hondos, colocar por encima una porción generosa de vegetales salteados y coronar cada preparación con un huevo poché. Terminar con hojas de albahaca fresca y, si se desea, unas gotas de aceite de oliva.

CÓMO CONSEGUIR EL MEJOR RESULTADO

Aunque se trata de una preparación sencilla, algunos pequeños detalles pueden marcar la diferencia en el resultado final.

Para conseguir una textura especialmente cremosa, conviene incorporar la polenta lentamente y revolver de manera constante durante la cocción. También es importante servirla apenas esté lista, ya que al enfriarse tiende a espesarse.

El líquido elegido influye directamente en el sabor. Prepararla con leche aporta una textura más suave, mientras que el caldo de verduras permite intensificar los aromas. El agua, en cambio, es una alternativa para quienes prefieren una versión más liviana.

En cuanto a los vegetales, lo ideal es evitar una cocción excesiva. El zucchini y la berenjena deben quedar tiernos, pero sin deshacerse, para generar un contraste agradable con la suavidad de la polenta.

VARIANTES PARA DARLE UN TOQUE GOURMET

Una de las grandes ventajas de este plato es que puede adaptarse fácilmente a los ingredientes disponibles en casa.

Para sumar intensidad, se puede incorporar un diente de ajo picado durante el salteado de las verduras. Otra opción es agregar una pizca de pimentón ahumado, que aporta profundidad y un aroma particular.

Quienes prefieran un sabor más fresco pueden terminar la preparación con un poco de ralladura de limón, mientras que unas hojas de albahaca recién cortadas aportan perfume y color.

También es posible reemplazar el queso mantecoso por una pequeña cantidad de parmesano rallado, que le dará a la polenta un carácter más intenso.

Con pocos ingredientes y apenas media hora de trabajo, esta polenta con vegetales y huevo demuestra que no hacen falta preparaciones complicadas para disfrutar de un plato casero, nutritivo y lleno de sabor.