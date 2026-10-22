Pollo a la cacerola con crema y papas: el secreto de un plato tierno e irresistible

Hay comidas que tienen la capacidad de transformar ingredientes cotidianos en verdaderos placeres de la mesa. El pollo a la cacerola con crema y papas es una de ellas: una receta tradicional, de esas que perfuman la cocina mientras se preparan y que invitan a sentarse a disfrutar sin apuro.

La combinación es tan sencilla como efectiva. El pollo se cocina lentamente junto con cebolla, ajo, zanahoria y papas, mientras que la crema de leche aporta una textura aterciopelada que integra todos los sabores. El resultado es un plato jugoso, delicado y con una salsa irresistible, ideal para acompañar cada bocado.

Además de su sabor, uno de sus grandes atractivos es la practicidad. Se prepara en una sola cacerola, utiliza productos fáciles de conseguir y permite incorporar otros vegetales, legumbres o condimentos según las preferencias de cada familia.

LOS INGREDIENTES

Esta receta rinde aproximadamente cinco porciones y demanda alrededor de una hora entre la preparación y la cocción:

1 pollo trozado

2 cucharadas de aceite

1 cebolla grande picada

2 dientes de ajo picados

3 papas medianas cortadas en cubos

1 zanahoria cortada en rodajas

1 taza de caldo de pollo

200 cc de crema de leche

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta negra molida, a gusto

Perejil fresco picado para decorar

EL PASO A PASO

1 El primer secreto está en el dorado. Antes de comenzar la cocción con los vegetales, es importante sellar las presas de pollo para desarrollar un sabor más intenso.

2 Para hacerlo, condimentar el pollo con sal y pimienta. Calentar el aceite en una cacerola amplia y dorar las piezas por tandas, procurando que tomen un color parejo. Una vez listas, retirarlas y reservarlas.

3 En el mismo recipiente, aprovechando los jugos que quedaron de la carne, incorporar la cebolla picada y cocinar hasta que se vuelva transparente. Añadir el ajo y continuar la cocción durante un minuto más, cuidando que no se queme.

4 Luego, sumar las papas cortadas en cubos y las rodajas de zanahoria. Mezclar para integrar los ingredientes y condimentar con el pimentón dulce, que aportará color y un sabor ligeramente ahumado.

5 Volver a colocar las presas de pollo en la cacerola, agregar el caldo y tapar. Cocinar a fuego medio-bajo durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que las papas estén tiernas y el pollo completamente cocido.

6 El toque final llega con la crema de leche. Incorporarla cuando los ingredientes ya estén cocidos, mezclar suavemente y mantener sobre el fuego unos cinco minutos más, evitando una ebullición intensa para conservar la textura suave de la salsa.

7 Antes de servir, probar y ajustar la sal y la pimienta. Distribuir las porciones en platos hondos, acompañar con las papas y los vegetales y terminar con perejil fresco picado.

LOS TRUCOS PARA DARLE UN TOQUE ESPECIAL

Aunque la versión tradicional resulta deliciosa por sí sola, este pollo a la cacerola permite jugar con distintos ingredientes para conseguir nuevos matices de sabor.

Quienes prefieran una salsa más liviana pueden reemplazar parte de la crema de leche por leche o queso blanco. De esta manera, se mantiene una consistencia cremosa, pero con un resultado menos pesado.

Otra alternativa es incorporar una cucharadita de mostaza, que aporta un contraste ligeramente ácido y realza el sabor del pollo. También se pueden utilizar hierbas aromáticas como tomillo, romero u orégano.

Para una preparación todavía más completa, es posible agregar arvejas, champiñones o pequeños trozos de puerro. Estos ingredientes combinan especialmente bien con la crema y permiten sumar nuevas texturas.

UN CLÁSICO PARA DISFRUTAR BIEN CALIENTE

El pollo a la cacerola con crema y papas tiene una virtud difícil de superar: reúne en una misma preparación la proteína, la guarnición y una salsa que conecta todos los ingredientes.

Su cocción pausada permite que los sabores se integren y que las papas absorban parte del caldo, mientras el pollo conserva su jugosidad.

Ideal para los días frescos, los almuerzos familiares o una cena abundante, es una de esas recetas que demuestran que no hacen falta técnicas complicadas ni ingredientes sofisticados para llevar a la mesa un plato lleno de sabor.