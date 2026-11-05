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RESUELVE UN ALMUERZO O UNA CENA CON POCOS INGREDIENTES

Pollo, palta y huevo: una ensalada con carácter y un aderezo que une todos los sabores

El toque de yogur, mostaza y limón aporta una acidez delicada y convierte a esta preparación en una propuesta tan sencilla como tentadora

Por Redacción

Hay ensaladas que se ganan su lugar como plato principal por la combinación de sus ingredientes. Esta reúne la textura tierna del pollo, la untuosidad de la palta y el sabor suave del huevo, sobre una base de hojas verdes que aporta frescura. Los tomates cherry suman dulzor y la cebolla morada introduce un contrapunto crocante, apenas picante.

El aderezo termina de darle identidad: una mezcla de yogur natural, mostaza, limón y aceite de oliva que envuelve los ingredientes sin opacar sus sabores. Cremoso y con una acidez marcada, acompaña especialmente bien tanto al pollo como a la palta.

EL SECRETO ESTÁ EN LAS TEXTURAS

Con una lista breve de ingredientes, cada detalle cuenta. Conviene secar bien las hojas después de lavarlas para que conserven su textura y el aderezo no se diluya. La cebolla, cortada en pluma bien fina, se integra mejor al conjunto; la palta, en cambio, luce en láminas generosas que mantienen su forma.

El pollo debe quedar dorado por fuera y tierno por dentro. Dejarlo reposar unos minutos antes de cortarlo ayuda a conservar sus jugos. Puede incorporarse tibio, para crear un contraste con los vegetales frescos, o frío si se busca una ensalada para los días de calor.

INGREDIENTES

(Para una porción)

150 g de pechuga de pollo.

1 huevo.

½ palta.

6 tomates cherry.

50 g de hojas verdes: lechuga, rúcula o espinaca.

¼ de cebolla morada.

1 cucharadita de aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Para el aderezo:

2 cucharadas de yogur natural sin azúcar.

1 cucharadita de mostaza.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

LA PREPARACIÓN, PASO A PASO

1 Cocinar el huevo. Colocarlo en una olla pequeña con agua fría. Llevar al fuego y cocinar durante 10 minutos desde que el agua rompa el hervor. Enfriar bajo agua fría, pelar y cortar en cuartos.

2 Dorar el pollo. Salpimentar la pechuga y calentar una sartén con una cucharadita de aceite de oliva. Cocinar a fuego medio entre 6 y 7 minutos por lado, según su grosor, hasta que esté completamente cocida. Dejar reposar unos minutos y cortar en tiras.

3 Preparar los vegetales. Lavar y secar muy bien las hojas verdes. Cortar los tomates cherry por la mitad y la cebolla morada en pluma fina.

4 Cortar la palta. Abrirla, retirar el carozo y extraer la pulpa. Cortar en láminas y rociar con unas gotas de limón. Hacer este paso cerca del momento de servir para conservar su color.

5 Mezclar el aderezo. Integrar el yogur con la mostaza, el jugo de limón y el aceite de oliva. Salpimentar y revolver hasta obtener una salsa homogénea.

6 Armar el plato. Disponer las hojas verdes en la base de un plato hondo o un bowl amplio. Distribuir por encima las tiras de pollo, los cuartos de huevo, la palta, los tomates y la cebolla.

7 Dar el toque final. Agregar el aderezo justo antes de llevar a la mesa. Mezclar suavemente para repartirlo sin romper el huevo ni desarmar las láminas de palta.

UNA SALSA PARA SERVIR EN EL MOMENTO

El último gesto merece atención: incorporar el aderezo cuando todo esté listo permite que las hojas mantengan su frescura y que cada ingrediente conserve su textura. También se puede llevar a la mesa en un recipiente pequeño para agregarlo a gusto.

Si hay pollo cocido de una preparación anterior, esta receta ofrece una buena oportunidad para aprovecharlo. Con los vegetales recién cortados y la salsa preparada en el momento, alcanza con unos minutos para reunir una comida de sabores definidos y una presentación cuidada.

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