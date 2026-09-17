Salchichas caseras: fáciles para hacer, cocinar y freezar

SALCHICHITAS DE POLLO, ZANAHORIA Y CEBOLLA
INGREDIENTES
Para unas 12-14 unidades
500 g de pollo deshuesado, preferentemente muslo
1 zanahoria chica
½ cebolla
1 diente de ajo
1 huevo
3 cucharadas de avena fina o pan rallado
1 cucharadita de pimentón
½ cucharadita de orégano
Pimienta
Sal
Opcional: perejil
PREPARACIÓN
1 Procesá el pollo hasta obtener una textura de carne picada fina. También podés pedirlo picado.
2 Rallá la zanahoria y picá muy finamente la cebolla. Si tienen demasiada agua, escurrilas.
3 Mezclá todo con huevo, avena y condimentos.
4 Dejá reposar 15-20 minutos en la heladera.
5 Formá pequeños cilindros o medallones alargados.
6 Cociná en sartén, horno o air fryer hasta que estén completamente cocidos.
Freezer: una vez cocidas y frías, congelalas separadas y después pasalas a una bolsa. Para pollo, la temperatura interna segura es 74°C.
SALCHICHITAS DE CERDO Y VACA CON VERDURAS
INGREDIENTES
Para unas 12-14 unidades
300 g de carne picada de vaca
300 g de carne picada de cerdo
½ cebolla
½ morrón
1 zanahoria chica
1 diente de ajo
1 cucharadita de pimentón
½ cucharadita de comino
½ cucharadita de orégano
Pimienta negra
Sal
2 cucharadas de avena fina o pan rallado
2-3 cucharadas de agua fría
PREPARACIÓN
1 Picá las verduras muy finitas. Mejor todavía si las procesás brevemente.
2 Mezclá las dos carnes con las verduras y los condimentos.
3 Agregá la avena y el agua fría.
4 Amasá la mezcla durante 2-3 minutos hasta que se vuelva pegajosa y homogénea.
5 Formá salchichitas de aproximadamente 10-12 cm.
6 Cocinalas a la plancha, horno o air fryer.
El agua fría ayuda a conseguir una textura más jugosa y compacta; las recetas de salchichas de pollo también utilizan agua para evitar que la carne quede seca.
Para freezar: cocinarlas primero, dejar enfriar y congelarlas individualmente. Al contener carne vacuna y cerdo picados, deben llegar a 71°C en el centro.
SALCHICHAS VEGGIE DE GARBANZOS, LENTEJAS Y VERDURAS
INGREDIENTES
Para unas 12-14 unidades
250 g de lentejas cocidas
250 g de garbanzos cocidos
1 zanahoria
½ cebolla
½ morrón
1 diente de ajo
60-80 g de avena
1 huevo
o 1 cucharada de lino molido + 3 cucharadas de agua
1 cucharadita de pimentón
½ cucharadita de comino
Pimienta
Sal
Perejil PREPARACIÓN
1 Procesá las lentejas y garbanzos, pero sin convertirlos completamente en puré.
2 Salteá cebolla, morrón, zanahoria y ajo.
3 Mezclá todo con avena, huevo y condimentos.
4 Llevá la mezcla 30 minutos a la heladera.
5 Formá cilindros pequeños y compactos.
6 Horneá unos 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.
La combinación de legumbres, verduras y un ingrediente seco como avena/harina permite obtener una masa suficientemente firme para formar medallones; existen preparaciones similares de hamburguesas de garbanzos y lentejas que se hornean y funcionan bien para meal prep.
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