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Gourmet

Salchichas caseras: fáciles para hacer, cocinar y freezar

Alternativas con carnes picadas,  como pollo y cerdo, legumbres y verduras para preparar en cantidad y conservar en el freezer
 

Por Redacción

SALCHICHITAS DE POLLO, ZANAHORIA Y CEBOLLA

INGREDIENTES

Para unas 12-14 unidades

500 g de pollo deshuesado, preferentemente muslo

1 zanahoria chica

½ cebolla

1 diente de ajo

1 huevo

3 cucharadas de avena fina o pan rallado

1 cucharadita de pimentón

½ cucharadita de orégano

Pimienta

Sal

Opcional: perejil

PREPARACIÓN

1 Procesá el pollo hasta obtener una textura de carne picada fina. También podés pedirlo picado.

2 Rallá la zanahoria y picá muy finamente la cebolla. Si tienen demasiada agua, escurrilas.

3 Mezclá todo con huevo, avena y condimentos.

4 Dejá reposar 15-20 minutos en la heladera.

5 Formá pequeños cilindros o medallones alargados.

6 Cociná en sartén, horno o air fryer hasta que estén completamente cocidos.

Freezer: una vez cocidas y frías, congelalas separadas y después pasalas a una bolsa. Para pollo, la temperatura interna segura es 74°C.

SALCHICHITAS DE CERDO Y VACA CON VERDURAS

INGREDIENTES

Para unas 12-14 unidades

300 g de carne picada de vaca

300 g de carne picada de cerdo

½ cebolla

½ morrón

1 zanahoria chica

1 diente de ajo

1 cucharadita de pimentón

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de orégano

Pimienta negra

Sal

2 cucharadas de avena fina o pan rallado

2-3 cucharadas de agua fría

PREPARACIÓN

1 Picá las verduras muy finitas. Mejor todavía si las procesás brevemente.

2 Mezclá las dos carnes con las verduras y los condimentos.

3 Agregá la avena y el agua fría.

4 Amasá la mezcla durante 2-3 minutos hasta que se vuelva pegajosa y homogénea.

5 Formá salchichitas de aproximadamente 10-12 cm.

6 Cocinalas a la plancha, horno o air fryer.

El agua fría ayuda a conseguir una textura más jugosa y compacta; las recetas de salchichas de pollo también utilizan agua para evitar que la carne quede seca.

Para freezar: cocinarlas primero, dejar enfriar y congelarlas individualmente. Al contener carne vacuna y cerdo picados, deben llegar a 71°C en el centro.

SALCHICHAS VEGGIE DE GARBANZOS, LENTEJAS Y VERDURAS

INGREDIENTES

Para unas 12-14 unidades

250 g de lentejas cocidas

250 g de garbanzos cocidos

1 zanahoria

½ cebolla

½ morrón

1 diente de ajo

60-80 g de avena

1 huevo

o 1 cucharada de lino molido + 3 cucharadas de agua

1 cucharadita de pimentón

½ cucharadita de comino

Pimienta

Sal

Perejil PREPARACIÓN

1 Procesá las lentejas y garbanzos, pero sin convertirlos completamente en puré.

2 Salteá cebolla, morrón, zanahoria y ajo.

3 Mezclá todo con avena, huevo y condimentos.

4 Llevá la mezcla 30 minutos a la heladera.

5 Formá cilindros pequeños y compactos.

6 Horneá unos 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.

La combinación de legumbres, verduras y un ingrediente seco como avena/harina permite obtener una masa suficientemente firme para formar medallones; existen preparaciones similares de hamburguesas de garbanzos y lentejas que se hornean y funcionan bien para meal prep.

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