Hay recetas que se ganan un lugar en la cocina de todos los días por su capacidad para resolver una comida con ingredientes sencillos. La tarta de acelga es una de ellas: versátil y rendidora, puede llegar tibia a la mesa del almuerzo, acompañar una ensalada en la cena o quedar lista de antemano para una jornada con poco tiempo para cocinar.

Su atractivo está en el equilibrio de texturas. Una masa dorada sostiene un relleno de vegetales que, en esta versión, encuentra en la salsa blanca y los quesos sus mejores aliados. La bechamel aporta suavidad y reúne los ingredientes; el queso rallado intensifica el sabor, mientras que el fresco, distribuido en pequeños cubos, deja bocados fundentes entre las hojas verdes.

Las cebollas también tienen un papel central. Cocinadas hasta quedar tiernas, suman un dulzor suave que acompaña el sabor vegetal de la acelga. Un toque de nuez moscada termina de perfumar el conjunto y le da ese carácter reconocible de las preparaciones caseras.

EL SECRETO ESTÁ EN CONTROLAR LA HUMEDAD

Para que la base conserve una buena textura, conviene prestar atención al agua que libera la acelga durante la cocción. Después de cocinarla con las cebollas, si todavía queda líquido en la cacerola, se puede destapar y dejar que se evapore unos minutos más, revolviendo para evitar que los vegetales se peguen.

También es importante dejar entibiar las preparaciones antes de incorporar los huevos y armar la tarta. Ese breve descanso facilita la mezcla y evita que el huevo comience a coagular con el calor de los vegetales.

La salsa blanca merece unos minutos de atención: cocinar la harina con la manteca antes de agregar la leche permite obtener una preparación de sabor más suave. Luego, la incorporación gradual del líquido, sin dejar de revolver, ayuda a conseguir una textura lisa.

INGREDIENTES

(Para una tarta grande)

1 tapa de masa para tarta.

1 cucharada de aceite.

1 atado de acelga, lavado y picado.

3 cebollas fileteadas.

3 huevos.

50 gramos de queso rallado.

100 gramos de queso fresco.

Sal y pimienta, a gusto.

Para la salsa blanca:

30 gramos de manteca.

30 gramos de harina.

500 centímetros cúbicos de leche.

Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.

LA PREPARACIÓN, PASO A PASO

1 Saltear las cebollas. Calentar el aceite en una cacerola amplia y agregar las cebollas fileteadas. Cocinar a fuego medio, revolviendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas.

2 Incorporar la acelga. Añadir las hojas lavadas y picadas. Tapar y cocinar unos minutos, mezclando de tanto en tanto, hasta que pierdan volumen y estén tiernas. Si queda líquido, destapar y prolongar la cocción hasta evaporarlo. Retirar del fuego y dejar entibiar.

3 Preparar la salsa blanca. En otra cacerola, derretir la manteca a fuego suave. Agregar la harina y revolver durante un minuto. Incorporar la leche de a poco, mezclando continuamente para evitar grumos. Cocinar hasta que espese y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar entibiar.

4 Completar el relleno. Batir ligeramente los huevos e incorporarlos a los vegetales junto con el queso rallado. Agregar la salsa blanca y mezclar hasta integrar. Ajustar la sal y la pimienta, teniendo en cuenta que el queso ya aporta sazón.

5 Armar la tarta. Precalentar el horno a 180 °C. Forrar una tartera con la masa, distribuir el relleno y sumar el queso fresco cortado en cubos, hundiéndolo apenas en la preparación.

6 Hornear. Cocinar durante unos 30 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. El tiempo puede variar según el horno y el tamaño del molde. Dejar reposar unos minutos antes de cortar para que las porciones mantengan mejor su forma.

PEQUEÑOS CAMBIOS PARA DARLE OTRO CARÁCTER

La receta admite variaciones sencillas. Un diente de ajo picado, agregado al salteado de cebollas, suma intensidad; una pizca de pimentón ahumado aporta un aroma diferente. Conviene usarlos con moderación para conservar el equilibrio con la nuez moscada y los quesos.

La masa casera también es una alternativa para quienes disfrutan de amasar o buscan aprovechar los ingredientes de la alacena. Una preparación básica con harina, agua, aceite y sal puede servir como base para este relleno.

A la hora de llevarla a la mesa, una ensalada de tomates o de hojas frescas con una vinagreta suave aporta un contrapunto a la cremosidad. Servida tibia, la tarta permite apreciar tanto la textura del relleno como el queso todavía fundido.