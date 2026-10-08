Tarta de atún sin masa: cremosa, dorada y muy fácil de preparar

Hay recetas que demuestran que no hace falta complicarse demasiado para conseguir un plato rico y reconfortante. Esta tarta de atún prescinde por completo de la masa y apuesta por un relleno cremoso, con buen sabor y la consistencia necesaria para cortarlo en porciones.

La combinación de huevos y queso crema funciona como base, mientras que el atún aporta intensidad y la cebolla y el morrón, previamente salteados, suman dulzor y profundidad. El toque final llega con una capa de queso rallado que, durante la cocción, se transforma en una superficie dorada y tentadora.

El secreto para que el resultado sea húmedo pero firme está en eliminar el exceso de líquido: el atún debe escurrirse muy bien y los vegetales tienen que cocinarse hasta quedar tiernos y prácticamente secos. Así no es necesario recurrir a harina, almidón ni pan rallado.

LOS INGREDIENTES

❑ 250 g de atún al natural, bien escurrido

❑ 1 cebolla mediana

❑ ½ morrón rojo

❑ 1 diente de ajo

❑ 4 huevos

❑ 200 g de queso crema firme

❑ 50 g de queso rallado

❑ 1 cucharada de aceite de oliva o girasol

❑ 1 cucharada de perejil fresco picado

❑ ½ cucharadita de orégano seco

❑ Sal y pimienta, a gusto

❑ Aceite extra para el molde

PREPARACIÓN

1 Precalentar el horno a 180 °C. Aceitar la base y los bordes de un molde de aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Para conseguir un desmolde más sencillo, se puede cubrir la base con un círculo de papel manteca ligeramente aceitado.

2 Picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo. Calentar una cucharada de aceite en una sartén y cocinar la cebolla y el morrón a fuego medio durante unos 8 a 10 minutos. Deben quedar tiernos, ligeramente dulces y sin líquido acumulado. Incorporar el ajo, cocinar apenas 30 segundos más y retirar del fuego. Dejar entibiar.

3 Mientras tanto, escurrir muy bien el atún y desmenuzarlo con un tenedor. Conviene no convertirlo en una pasta: conservar algunos trozos ayuda a conseguir un relleno con mejor textura.

4 En un bol, trabajar el queso crema con un batidor de mano hasta que quede suave. Incorporar los huevos de a uno y mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin necesidad de batir demasiado.

5 Agregar el atún, los vegetales salteados, 30 gramos de queso rallado, el perejil y el orégano. Sumar pimienta y apenas sal, ya que tanto el atún como el queso aportan su propia intensidad. Integrar delicadamente con una espátula.

El toque final: una cubierta bien dorada

6 Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie. Distribuir por encima los 20 gramos restantes de queso rallado, que serán los encargados de formar la capa gratinada.

7 Llevar al horno durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie adquiera un atractivo tono dorado y el centro esté firme. Si el queso toma demasiado color antes de completar la cocción, cubrir ligeramente con papel de aluminio.

8 Una vez fuera del horno, dejar reposar la tarta durante unos 10 minutos. Este pequeño descanso permite que el relleno termine de asentarse y facilita el corte.

9 Se puede servir tibia, acompañada por una ensalada de hojas verdes y tomate, para sumar frescura y contraste.

Dos ideas para darle un toque diferente

Para una versión más fresca y aromática, se puede incorporar media cucharadita de ralladura de limón, utilizando solamente la parte amarilla de la piel.

Quienes prefieran sabores más intensos pueden sumar una cucharada de alcaparras escurridas o dos cucharadas de aceitunas verdes picadas. En cualquiera de los dos casos, conviene moderar la cantidad de sal del relleno.