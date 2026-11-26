Una tarta de pollo recién salida del horno puede resolver un almuerzo familiar, una cena entre semana o la vianda del día siguiente. Al cortar la primera porción, la masa dorada deja ver las hebras de pollo, los trocitos de huevo duro y el rojo del morrón. Es una de esas preparaciones que se pueden armar con dos tapas de pascualina compradas y el pollo que quedó de otra comida, sin perder el gusto a cocina casera.

Las pechugas cocidas se desmenuzan con facilidad y dan volumen al relleno. También se puede aprovechar la carne de un muslo o una pata al horno, siempre que se retiren la piel y los huesos. Si el pollo ya estaba condimentado, vale la pena probar la mezcla antes de agregarle más especias. El pimentón aporta color y sabor, mientras que el ají molido permite darle un toque picante sin tapar el dulzor de las verduras salteadas.

La cebolla, el ajo, el verdeo y el morrón forman la base del relleno. Conviene picarlos chicos para que se cocinen de manera pareja y se repartan bien entre las hebras de carne. A esa mezcla se suma una taza de caldo, que ayuda a integrar los sabores y le devuelve humedad al pollo. Unos minutos más en la sartén hacen la diferencia. Cuando al pasar la cuchara por el fondo apenas queda un rastro de líquido, el relleno está listo para salir del fuego.

El huevo duro picado se incorpora al salteado y aporta una textura más tierna. Se puede cortar en trozos algo más grandes que las verduras para que se distinga al servir. Después solo queda esperar a que el relleno pierda calor, distribuirlo sobre la primera tapa y cerrar la tarta con un repulgue sencillo. Ese breve reposo evita que el vapor ablande la masa mientras se arma.

INGREDIENTES

(Rinde 8 porciones. Lleva unos 15 minutos de preparación y 30 minutos de horno, con el pollo ya cocido)

2 pechugas grandes de pollo cocidas, o una cantidad equivalente de carne de pollo cocida

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 varas de cebolla de verdeo

2 huevos

½ morrón rojo

1 taza de caldo de gallina o de verduras

Ají molido, ajo en polvo y pimentón, a gusto

2 tapas de pascualina

Un chorrito de aceite para el salteado

PASO A PASO

1Preparar las verduras y el pollo. Picar la cebolla, el verdeo, los dientes de ajo y el morrón rojo. Desmenuzar el pollo con las manos o con dos tenedores. Dejar algunas hebras más largas para que se sientan en el relleno.

2Cocinar los huevos. Hervirlos hasta que estén duros, enfriarlos bajo el agua y pelarlos. Picarlos en trozos pequeños y reservarlos. Mientras se cocinan, encender el horno a temperatura moderada para que esté caliente al momento de hornear.

3Saltear las verduras. Calentar un chorrito de aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla, el verdeo y el morrón. Cocinar a fuego medio, revolviendo de vez en cuando, hasta que la cebolla se vea transparente y el morrón empiece a ablandarse. Sumar el ajo hacia el final del salteado para que suelte el aroma sin quemarse.

4Incorporar el pollo, el huevo y el caldo. Agregar el pollo desmenuzado y el huevo picado. Verter la taza de caldo y mezclar con cuidado. Cocinar unos minutos con la sartén destapada para que se evapore el excedente. El relleno tiene que quedar húmedo y unido, sin caldo acumulado en el fondo.

5Condimentar y dejar entibiar. Añadir el ají molido, el ajo en polvo y el pimentón a gusto. Mezclar, probar y ajustar el condimento. Retirar la sartén del fuego y dejar que el relleno pierda calor antes de colocarlo sobre la masa.

6Armar y hornear. Forrar una tartera con uno de los discos de pascualina. Distribuir el relleno de manera pareja y cubrir con el segundo disco. Unir los bordes con un repulgue y hacer un pequeño corte en el centro de la tapa para que salga el vapor. Llevar al horno precalentado durante unos 30 minutos, hasta que la superficie y los bordes estén bien dorados.

CÓMO DARLE UN TOQUE ESPECIAL

Si hay tiempo para amasar, se puede preparar una masa rápida con 9 cucharadas de harina leudante, 9 de aceite de oliva y 9 de agua. Conviene incorporar el agua de a poco, hasta que la masa se pueda unir y estirar. Para una presentación distinta, se puede cortar la tapa superior en tiras y cruzarlas sobre el relleno, formando una rejilla que deje ver el pollo y el morrón.

Al sacarla del horno, dejarla reposar unos minutos ayuda a que el relleno se asiente y las porciones salgan enteras. Tibia, va bien con una ensalada de hojas verdes aliñada con limón. Ya fría, se puede cortar en porciones más chicas y llevar a la mesa como parte de una picada.