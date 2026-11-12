Tarta pascualina: capas de masa delicada y un corazón de verduras para celebrar la mesa familiar

Hay recetas que empiezan mucho antes del primer bocado: en el perfume de la nuez moscada, en el sonido del palo de amasar sobre la mesa y en la paciencia de quien estira una masa hasta dejarla casi transparente. La tarta pascualina pertenece a ese universo de preparaciones que convierten ingredientes sencillos en una comida memorable.

Esta versión propone una abundancia sin timidez: seis atados de espinaca, otros seis de acelga y ocho hojas de masa casera. El resultado es una tarta de porciones generosas, con un relleno húmedo y una cubierta delicada, que encuentra en los huevos enteros uno de sus sellos más reconocibles.

Al cortarla, el verde de las hojas contrasta con el blanco y el amarillo de los huevos. El queso rallado aporta profundidad, mientras que la nuez moscada deja un perfume cálido que acompaña sin opacar a las verduras. Cada ingrediente tiene su lugar en un conjunto que conquista por su equilibrio y su sabor a comida familiar.

EL SECRETO ESTÁ EN LAS CAPAS

La masa lleva harina, aceite, huevo, sal y el agua necesaria para lograr una textura blanda y manejable. El trabajo consiste en amasarla hasta que quede lisa, dejarla descansar y estirarla en ocho discos bien finos.

Cuatro forman la base; los otros cuatro cubren el relleno. Entre las hojas, una pincelada de aceite ayuda a mantenerlas separadas. Ese pequeño ritual le da a la pascualina una textura particular y hace que el tiempo dedicado a la preparación se reconozca al cortarla.

Para facilitar el estirado, conviene mantener los bollos cubiertos durante el descanso, evitando que la superficie se reseque. Si la masa ofrece resistencia y se encoge al pasar el palo, unos minutos más de reposo permiten continuar el trabajo con mayor facilidad.

La otra clave está en las verduras: deben quedar bien exprimidas antes de mezclarlas con los demás ingredientes. Así se conserva la humedad del relleno sin que el exceso de agua ablande la base. También es conveniente dejarlas enfriar antes de incorporar los huevos y comenzar el armado.

LOS INGREDIENTES

Para la masa:

❑ 300 gramos de harina.

❑ 2 cucharadas de aceite.

❑ 1 huevo.

❑ Sal fina.

❑ Agua, cantidad necesaria.

Para el relleno:

❑ 6 atados de espinaca.

❑ 6 atados de acelga.

❑ 2 cucharadas de miga de pan rallada.

❑ 4 huevos.

❑ 100 gramos de queso rallado.

❑ ½ taza de aceite.

❑ Sal, pimienta y nuez moscada.

Para completar:

❑ 4 huevos enteros.

❑ Aceite para pincelar las capas.

❑ Huevo batido para pintar.

❑ Queso rallado para espolvorear.

❑ Manteca y harina para el molde.

PASO A PASO: DE LA MASA AL HORNO

1Preparar la masa: colocar la harina sobre la mesada en forma de corona. Agregar en el centro las dos cucharadas de aceite, el huevo y una pizca de sal fina. Incorporar agua de a poco y unir los ingredientes hasta obtener una masa blanda, pero que pueda trabajarse con las manos.

2Amasar y dejar descansar: trabajar la masa hasta que quede lisa y suave. Dividirla en ocho partes iguales y formar bollos. Cubrirlos y dejarlos descansar mientras se prepara el relleno. Este reposo facilita el estirado posterior.

3Cocinar las verduras: lavar cuidadosamente las espinacas y las acelgas y retirar los troncos. Cocinar las hojas hasta que estén tiernas. Escurrirlas, dejarlas enfriar y exprimirlas muy bien para eliminar el exceso de agua. Picarlas y colocarlas en un recipiente amplio.

4Mezclar el relleno: añadir a las verduras la miga de pan rallada, los cuatro huevos, los 100 gramos de queso rallado y la media taza de aceite. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar hasta integrar.

La sazón merece especial atención: el queso ya aporta sal y la nuez moscada tiene un aroma intenso, por lo que conviene agregarlos con moderación.

5Estirar los ocho discos: estirar cada bollo con un palo de amasar hasta obtener ocho discos bien finos. Deben tener el tamaño suficiente para cubrir el molde y permitir la unión de los bordes. Mantener cubiertas las masas que todavía no se utilizan.

6Armar la base: enmantecar y enharinar el molde. Acomodar el primer disco, ajustándolo suavemente a la base y a los laterales. Pincelar con un poco de aceite y colocar el segundo. Repetir el procedimiento con el tercero y el cuarto, siempre aceitando entre las capas.

7Incorporar las verduras y los huevos: distribuir el relleno sobre la base y formar cuatro huecos con una cuchara. Cascar un huevo en cada uno, procurando conservar las yemas enteras. Cubrirlos suavemente con un poco de la preparación y espolvorear la superficie con queso rallado.

8Colocar la cubierta: cubrir con el quinto disco y pincelarlo con aceite. Añadir el sexto, el séptimo y el octavo, repitiendo el pincelado entre las hojas y procurando dejar un poco de aire entre ellas, sin presionarlas contra el relleno.

9Cerrar y pintar: unir los bordes de todas las capas y formar un repulgo para cerrar la tarta. Pincelar la superficie con huevo batido, que le dará un acabado dorado durante la cocción.

10Hornear y dejar reposar: llevar a horno precalentado a temperatura moderada durante aproximadamente una hora y cuarto, hasta que la masa esté cocida, la superficie dorada y los huevos del interior hayan cuajado. El tiempo puede variar según el horno y el molde utilizado.

11Retirar y dejar reposar antes de cortar: se recomienda servirla preferentemente fría, para que el relleno se asiente y las porciones mantengan su forma. Si se prepara con anticipación, conservarla en la heladera una vez que haya perdido el calor inicial.

PEQUEÑOS DETALLES QUE SUMAN

Una variante consiste en agregar al relleno una cebolla picada y apenas dorada en cuatro cucharadas de aceite. Su dulzor acompaña el sabor de las hojas y aporta otra dimensión al conjunto.

Quienes prefieran una textura más cremosa pueden incorporar un poco de queso crema. En ese caso, es especialmente importante que las verduras estén bien escurridas para evitar que la mezcla resulte demasiado húmeda.

El tamaño de los atados puede variar, por lo que conviene observar el volumen de las verduras una vez cocidas y elegir un molde con capacidad suficiente. El relleno debe quedar contenido y permitir cerrar la cubierta con comodidad.