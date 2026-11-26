La mejor parte de preparar una torta invertida de duraznos llega cuando se levanta el molde. Los gajos, que hasta ese momento quedaron escondidos bajo el bizcochuelo, aparecen en la superficie, brillantes y teñidos de ámbar. El jugo de la fruta se mezcla con el caramelo durante la cocción y, al cortar la primera porción, deja una franja húmeda justo por encima de la miga. Es una torta de merienda que, servida tibia con una bocha de helado, también puede cerrar un almuerzo de domingo.

El armado empieza por lo que después será la cubierta. Sobre el caramelo, ya frío, se acomodan los gajos de durazno y recién entonces se vuelca el batido. Vale la pena tomarse un minuto para distribuir la fruta en círculos, con las puntas apenas superpuestas. Ese dibujo es el que quedará a la vista. Los gajos conviene cortarlos con cierto grosor para que conserven la forma y se sientan al pasar el tenedor.

En temporada, los duraznos frescos aportan su perfume y una acidez que equilibra el dulzor del caramelo. Lo ideal es elegirlos maduros pero firmes, de modo que se puedan pelar y cortar sin que se desarmen. La conserva permite hacer la receta todo el año y ahorra el pelado. En ese caso, alcanza con dejar las mitades unos minutos en un colador. Así se retira el exceso de almíbar y queda una cubierta con la humedad justa.

La esponjosidad del bizcochuelo depende del aire que se incorpora al batir las claras a nieve. Para conservarlo, se usa una espátula y se levanta la mezcla desde el fondo del bol hacia la superficie. La harina se añade al final, en forma de lluvia, para repartirla con facilidad. Una vez integrada, la masa va directo al molde y al horno precalentado.

INGREDIENTES

(Para 6 porciones)

1 lata de duraznos en almíbar o 500 g de duraznos frescos, pelados.

4 yemas.

4 claras.

50 g de manteca blanda.

4 cucharadas de azúcar para la masa.

1 taza de azúcar para el caramelo.

5 cucharadas de harina.

PASO A PASO

1 Preparar el caramelo. Calentar la taza de azúcar en una cacerolita a fuego medio hasta que se funda y tome un color ámbar. Volcarla con cuidado en el molde de 22 centímetros e inclinarlo, con ayuda de manoplas, para cubrir la base. Dejar enfriar el caramelo y precalentar el horno a temperatura media, alrededor de 180 °C.

2 Acomodar los duraznos. Si se usan frescos, pelarlos y retirarles el carozo. Si son en almíbar, escurrirlos bien. Cortar la fruta en gajos gruesos y distribuirlos sobre el caramelo frío hasta cubrir la base del molde.

3 Hacer el batido de manteca y yemas. Colocar la manteca blanda en un bol junto con las cuatro cucharadas de azúcar y las yemas. Batir hasta obtener una preparación cremosa y de color más claro.

4 Batir las claras a nieve. Usar un recipiente limpio y seco. Batir hasta que las claras formen picos firmes al levantar el batidor. Incorporarlas al batido de manteca en tandas, con movimientos envolventes.

5 Añadir la harina. Espolvorearla de a poco sobre la mezcla, idealmente con un tamiz o colador fino. Integrar con la espátula hasta que desaparezcan los rastros de harina. Volcar la masa sobre la fruta y emparejarla con suavidad para que cubra todos los gajos.

6 Hornear. Cocinar durante unos 30 minutos, hasta que la superficie se vea dorada y, al pinchar el centro del bizcochuelo con un palillo, este salga limpio. Conviene pinchar solo la miga, porque la fruta del fondo puede humedecer el palillo.

7 Dar vuelta y desmoldar. Al sacar la torta del horno, cubrir el molde con el plato o la fuente en la que se va a servir. Sujetar ambos con manoplas y darlos vuelta juntos. Dejar la torta invertida, todavía tapada por el molde, durante 10 minutos. Levantarlo despacio mientras siga tibio, antes de que el caramelo se endurezca. Si algún gajo queda adherido, separarlo con una espátula y acomodarlo en su lugar.

CÓMO SERVIRLA Y VARIANTES

Para la hora del té, se puede dejar enfriar y llevar a la mesa en la misma fuente del desmolde. Una cucharada de crema apenas batida, agregada al servir, acompaña bien el gusto a caramelo. Si la idea es ofrecerla de postre, queda muy bien tibia con helado de vainilla o de crema americana, que empieza a derretirse sobre los duraznos.

Una pizca de canela en la harina da un perfume suave, mientras que el jengibre molido aporta un picor leve que se siente al final.

La misma masa se puede usar con peras, manzanas o ciruelas firmes, según lo que haya en la frutera.

Con los duraznos, la versión más sencilla ya tiene lo necesario para lucirse en la mesa, con los gajos dorados a la vista y un poco de caramelo que cae sobre cada porción al cortarla.