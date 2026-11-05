Wok de arroz y vegetales: una combinación de colores, texturas y sabor para resolver en veinte minutos

El chisporroteo de los vegetales al entrar en contacto con la sartén anuncia una preparación en la que todo sucede rápido. La cebolla y el ajo aportan una base aromática; la zanahoria, el morrón y el choclo suman dulzor; y el arroz reúne los sabores en un salteado que encuentra su carácter en los detalles: la intensidad de la salsa de soja, la suavidad de la miel y unas gotas de aceite de sésamo.

Inspirado en la cocina asiática, el wok de arroz con vegetales combina sencillez y personalidad. Puede ocupar el centro de la mesa como plato principal o convertirse en una guarnición para carnes, pollo o pescado. También admite variaciones según la estación y lo que haya disponible en la cocina.

EL SECRETO ESTÁ EN EL SALTEADO

Antes de encender el fuego, conviene tener todos los ingredientes cortados y a mano. La cocción es breve y requiere movimiento: los vegetales deben saltearse a temperatura alta para conservar parte de su textura.

Otro detalle que hace la diferencia es el tamaño del corte. Los trozos pequeños y uniformes permiten una cocción pareja y ayudan a que cada cucharada reúna un poco de todo.

El wok es el utensilio ideal para esta preparación, aunque una sartén amplia también permite obtener un buen resultado. Lo importante es contar con espacio para mover los ingredientes con comodidad.

INGREDIENTES

(Para dos porciones)

❑ 2 cebollas picadas.

❑ 2 dientes de ajo picados.

❑ 1 zanahoria cortada en cubos pequeños.

❑ 1 taza de arvejas cocidas.

❑ 1 choclo desgranado.

❑ 1 vara de cebolla de verdeo picada.

❑ 1 morrón rojo cortado en cubos.

❑ 2 tazas de arroz cocido.

❑ 4 cucharadas de salsa de soja.

❑ 1 cucharadita de miel.

❑ 1 cucharadita de aceite de sésamo.

❑ Aceite de oliva, cantidad necesaria.

❑ Frutos secos o maíz frito, para terminar.

Opcionales: verdeo fresco picado y semillas de sésamo.

CÓMO PREPARARLO, PASO A PASO

1 Saltear los vegetales. Calentar un wok o una sartén amplia con un poco de aceite de oliva. Incorporar la cebolla, el ajo, el morrón, la zanahoria, el verdeo y los granos de choclo. Saltear a fuego fuerte, removiendo para que se cocinen de manera pareja. Añadir las arvejas ya cocidas.

2 Integrar el arroz y los aderezos. Agregar el arroz cocido, la salsa de soja, la miel y el aceite de sésamo. Continuar el salteado durante unos minutos, hasta que el arroz esté caliente y los ingredientes se hayan integrado.

3 Sumar el contraste crocante. Distribuir en platos o cuencos y terminar con frutos secos o maíz frito. Si se desea, agregar verdeo fresco picado y semillas de sésamo.

UN FINAL QUE CAMBIA CADA BOCADO

La terminación tiene tanto protagonismo como el salteado. Los frutos secos aportan textura y notas tostadas; el maíz frito refuerza el costado crocante. El verdeo fresco, por su parte, suma intensidad y frescura.

La propuesta invita a jugar con las combinaciones sin complicar la preparación. Con una base de arroz, verduras y un aderezo que equilibra lo salado con un dulzor sutil, alcanza con unos pocos ingredientes para llevar a la mesa un plato aromático, colorido y con carácter.