Zapallitos rellenos de carne y queso: sabrosos, sin harina y fáciles de hacer

Los zapallitos rellenos son uno de esos platos tradicionales que nunca pasan de moda. Económicos, versátiles y fáciles de preparar, permiten combinar ingredientes cotidianos para conseguir una comida completa, sabrosa y con ese toque casero que siempre invita a repetir.

En esta versión, los zapallitos redondos se convierten en pequeños recipientes que contienen una mezcla de carne picada, cebolla, morrón y condimentos. La preparación se completa con una generosa capa de mozzarella y queso rallado que, al pasar por el horno, forma una cubierta dorada y tentadora.

Una de las particularidades de esta receta es que no necesita harina, pan rallado ni salsa blanca para darle consistencia al relleno. El secreto está en aprovechar la pulpa de los propios zapallitos y cocinarla el tiempo suficiente para eliminar el exceso de humedad, sin perder jugosidad.

INGREDIENTES

(Para cuatro porciones)

4 zapallitos redondos grandes (aproximadamente 1,2 kg).

500 g de carne picada vacuna magra.

1 cebolla grande.

½ morrón rojo.

1 diente de ajo.

3 cucharadas de aceite de oliva o girasol.

120 g de mozzarella.

30 g de queso rallado.

1 cucharadita de pimentón dulce.

1 cucharadita de orégano seco.

1 cucharada de perejil fresco picado.

Sal y pimienta a gusto.

PASO A PASO

1 Preparar los zapallitos. Precalentar el horno a 200 °C. Lavar los zapallitos, retirar los cabitos y cortarlos por la mitad de manera horizontal. Con una cuchara, extraer cuidadosamente la pulpa, dejando un borde de aproximadamente un centímetro para que mantengan su forma. Picar la pulpa y reservarla.

2 Darles una primera cocción. Aceitar una fuente para horno con una cucharada de aceite. Condimentar ligeramente las mitades de zapallito y colocarlas con la parte ahuecada hacia abajo. Hornear entre 15 y 20 minutos, hasta que comiencen a ablandarse, pero todavía estén firmes.

3 Saltear las verduras. Picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo. Calentar las dos cucharadas restantes de aceite en una sartén amplia y rehogar la cebolla y el morrón durante cinco minutos. Incorporar el ajo y cocinar unos 30 segundos más.

4 Incorporar la carne. Agregar la carne picada y cocinar a fuego medio-alto durante cinco a siete minutos, separándola con una cuchara de madera para desarmar los grumos y conseguir que se integre con las verduras.

5 Preparar el relleno. Sumar la pulpa de los zapallitos, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Cocinar con la sartén destapada durante 10 a 12 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la carne esté completamente cocida y se haya evaporado el exceso de líquido. La carne picada debe alcanzar una temperatura interna de al menos 71 °C.

6 Rellenar los zapallitos. Apagar el fuego y añadir el perejil fresco picado. Retirar los zapallitos del horno y eliminar cualquier líquido acumulado en su interior. Dar vuelta las mitades y distribuir generosamente el relleno de carne y verduras.

7 Gratinar con queso. Cubrir cada mitad con mozzarella cortada en pequeños trozos y espolvorear con queso rallado. Llevar nuevamente al horno durante 15 a 20 minutos, hasta que los zapallitos estén tiernos y la superficie se vea dorada. Para conseguir un gratinado más intenso, encender el grill durante los últimos dos o tres minutos.

8 Dejar reposar y servir. Retirar del horno y esperar unos cinco minutos antes de llevar a la mesa. Este breve descanso permite que el relleno se asiente y resulte más sencillo servir las porciones.

LOS TIPS PARA LOGRAR UN RESULTADO PERFECTO

Aunque se trata de una preparación sencilla, hay pequeños detalles que pueden marcar la diferencia.

Uno de ellos es lograr que los zapallitos se mantengan estables en la fuente. Para conseguirlo, se puede cortar una lámina muy fina de la base de cada mitad, sin llegar a perforarla. De esta manera, tendrán una superficie de apoyo y será más difícil que se vuelquen durante la cocción.

Otro truco consiste en incorporar una parte de la mozzarella directamente al relleno y reservar el resto para cubrir la superficie. Así se consigue un interior más cremoso, que contrasta con la capa de queso gratinado.

Pero el secreto principal está en controlar la humedad. Como los zapallitos contienen una importante cantidad de agua, es fundamental cocinar la pulpa sin tapar la sartén para que el líquido se evapore naturalmente. De esta forma, el relleno conserva su jugosidad sin necesidad de agregar harina, pan rallado ni otros espesantes.

El resultado es un plato casero, reconfortante y lleno de sabor, que demuestra que con ingredientes simples se puede preparar una comida ideal para compartir en familia.