Argentina lidera el consumo mundial de huevos mientras crece el debate sobre el etiquetado



La ONG Sinergia Animal impulsa junto a organizaciones y especialistas una iniciativa para incorporar información sobre el sistema de producción en el rotulado de este alimento, un dato que hoy no figura en los envases comercializados en el país.



Argentina se consolidó como el mayor consumidor de huevos per cápita del mundo, con un promedio de 400 unidades por habitante al año, según datos difundidos recientemente por el sector avícola. Sin embargo, los envases que se comercializan en el país no están obligados a informar cómo fueron producidos los huevos ni bajo qué sistema fueron mantenidas las gallinas.



Actualmente, existe una normativa regulada por SENASA que establece requisitos básicos para la comercialización de huevos, como identificación del establecimiento de origen y fecha de vencimiento. Sin embargo, la legislación vigente no exige informar el sistema de producción utilizado. A esto se suma que todavía es frecuente encontrar maples comercializados sin etiquetado visible, pese a tratarse de información exigida por la normativa.



“Todavía es frecuente encontrar maples comercializados sin etiquetado visible, pese a tratarse de información exigida por la normativa”.

Ante este escenario, desde Sinergia Animal Argentina trabajan en una propuesta para incorporar este dato a la normativa actual de etiquetado, con el objetivo de ampliar la transparencia y el acceso a información sobre el origen de los productos.



“Hoy las personas no cuentan con información clave sobre el sistema de producción utilizado en un alimento de presencia cotidiana. La iniciativa busca ampliar la transparencia y garantizar el acceso a información clara y verificable”, señaló Romina Viscarret, directora de Sinergia Animal Argentina.



Qué información hoy no aparece en los envases



La discusión sobre el etiquetado también pone el foco en las diferencias entre los distintos sistemas de producción utilizados en la industria avícola y las condiciones en las que viven las gallinas.

En Argentina, el sistema predominante es el de jaulas en batería, donde las aves viven confinadas en espacios reducidos y sin posibilidad de expresar comportamientos naturales, una modalidad cuestionada internacionalmente y restringida en distintos países.



El debate gana relevancia en un escenario donde crece el interés por la trazabilidad y el origen de los alimentos. Según una encuesta nacional realizada por Sinergia Animal Argentina en 2026, cerca del 45% de las personas consultadas afirmó priorizar aspectos vinculados a salud y seguridad alimentaria al momento de elegir qué productos consumir.



En la Unión Europea, el etiquetado de huevos incluye códigos que identifican el sistema de producción utilizado y permiten diferenciar distintas modalidades de producción.



Un proyecto en construcción transversal



Desde Sinergia Animal Argentina explican que la propuesta busca incorporar información sobre el sistema de producción al etiquetado actual, sin modificar las condiciones de comercialización del producto.



La iniciativa es impulsada junto a distintos actores vinculados a la temática, entre ellos organizaciones de defensa del consumidor.

Actualmente, la propuesta se encuentra en instancia de diálogo y evaluación con distintos espacios legislativos y equipos técnicos.

En un país donde el consumo de huevos alcanza niveles récord, el debate sobre qué información debería aparecer en los envases comienza a instalarse con fuerza en la agenda pública.