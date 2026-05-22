Se incendió una subestación de EDESUR y hubo más de 70 mil usuarios sin luz

Más de 40 mil usuarios se encontraban sin luz tras producirse un incendio en una subestación de la empresa EDESUR y algunos de los barrios afectados fueron Caballito, La Paternal, Almagro y Villa Crespo.



Según un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), fueron más de 70 mil usuarios sin suministro, cifra que bajó a 40.738, mientras que trascendió que el incendio se produjo tras la explosión de un transformador de la central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado.



Además, se indicó que al menos tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego, mientras que en la zona se encontraba personal policial, debido a que la circulación debió ser cortada y trascendió que, por el momento, ningún vecino necesitó asistencia médica.



En tanto, se informó que personal de EDESUR ya se encontraba en la subestación donde ocurrió el incendio para iniciar con las tareas correspondientes y que luego se vaya restableciendo el servicio.



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