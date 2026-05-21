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Un académico platense fue designado miembro de un Comité Científico de Seguridad en la universidad Isabel I de España

Por Redacción

En un importante impacto para la comunidad académica de la región, el Académico platense Jonatan Eduardo Vallejos ha sido oficialmente nombrado miembro del prestigioso Comité Científico del II Congreso Internacional de Ciencias de la Seguridad, que se desarrolló los días 13 y 14 de mayo de este año, organizado por la reconocida Universidad Isabel I de España.

Vallejos, Abogado, es Presidente de la asociación Civil El Analista internacional y Director General de El Analista Medio Digital, además de ser docente y director de proyectos académicos, fue convocado como único extranjero, representando a la organización académica en este encuentro global de máxima relevancia para los sectores de la seguridad pública, la defensa y la investigación policial.

El congreso, que se desarrolló bajo modalidades online y presencial desde el Auditorio de la Universidad Isabel I en Burgos (Castilla y León), abordó bajo el lema "Retos actuales y futuros en Seguridad" las problemáticas críticas de la gestión de riesgos, nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal y la cooperación internacional.

Contó además con el respaldo y la colaboración de organismos institucionales de alto rango, entre los que se destacan el Ministerio de Defensa de España (a través de la Delegación de Defensa en la Comunidad de Castilla y León) y la Asociación "Familia Vidal-López 47".

La designación del platense lo posiciona dentro de un selecto cuerpo interdisciplinario encargado de evaluar, arbitrar y validar los trabajos de investigación presentados en el congreso. Compartió el prestigioso espacio académico junto a destacados académicos y especialistas de España.

Este nombramiento no solo convalida la experiencia y el trabajo que Vallejos viene realizando en el ámbito académico de nuestro país, sino que también abre un canal directo de vinculación con los principales centros de formación policial y jurídica de Europa.

Al respecto de su convocatoria, el profesional manifestó públicamente su agradecimiento a las autoridades de la casa de altos estudios española, haciendo una mención especial a la consideración de la Dra. Tania Vidal López (Doctora cum laude en Derecho y Ciencias Políticas), quien destacó el verdadero placer de contar con su experiencia y trayectoria en este tribunal de expertos. 

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