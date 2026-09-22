25 de Mayo: anunciaron un bono de $200.000 para municipales

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, encabezó este domingo 20 de septiembre el tradicional almuerzo de la familia municipal, que reunió a más de 650 trabajadores activos y jubilados de distintas áreas y localidades del distrito en el Salón de Bomberos Voluntarios.

Durante el encuentro, el jefe comunal realizó un balance de sus casi tres años de gestión, repasó las medidas implementadas para los empleados municipales y anunció una serie de iniciativas que serán enviadas al Concejo Deliberante. Entre ellas, se destacan un coseguro municipal, un programa de atención odontológica y un sistema de créditos directos.

Uno de los principales anuncios fue el otorgamiento de un bono extraordinario de $200.000 para cada trabajador municipal, que, según explicó Egüen, será financiado a partir de una sentencia judicial favorable contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Un bono extraordinario por el reclamo contra IOMA

En su discurso, el intendente destacó el resultado de un juicio de apremio iniciado contra IOMA. Según detalló, la Justicia reconoció una acreencia de $264 millones, en el marco de un reclamo municipal que asciende a unos $800 millones.

“Quiero anunciarles que esos 264 millones de pesos los vamos a repartir equitativamente entre todos y cada uno de ustedes en un bono extraordinario, por única vez, de 200.000 pesos”, afirmó Egüen ante los trabajadores.

El jefe comunal vinculó el anuncio con la situación financiera de la comuna y aseguró que el municipio mantiene un resultado fiscal que le permite afrontar sus compromisos y sostener la política de recomposición salarial.

Según explicó, el último incremento salarial del 12,5% representa para las arcas municipales un costo adicional de aproximadamente $150 millones mensuales.

Coseguro municipal y atención odontológica

Durante el encuentro también anticipó el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para crear un coseguro municipal, destinado a complementar las prestaciones de IOMA.

De acuerdo con lo planteado por el intendente, el nuevo sistema sería administrado directamente por la Municipalidad y permitiría atender prestaciones que actualmente no son cubiertas por la obra social provincial, además de contemplar contingencias médicas y traslados.

Dentro de ese esquema, Egüen anunció la implementación del programa “Sonrisa Feliz”, destinado a brindar atención odontológica integral a los trabajadores municipales.

La iniciativa alcanzaría a los aproximadamente 1.250 empleados que integran la planta municipal, según los datos expuestos durante el discurso.

Créditos para vivienda, salud y movilidad

Otra de las iniciativas que serán elevadas al Concejo Deliberante apunta a ampliar el sistema de créditos directos para trabajadores municipales.

La propuesta contempla préstamos garantizados por el municipio para afrontar gastos vinculados con refacciones de viviendas, adquisición de motos y bicicletas, cuestiones de salud y gastos de sepelio, entre otras necesidades.

El objetivo planteado por la administración de Egüen es reducir la intermediación financiera y facilitar el acceso de los trabajadores a este tipo de herramientas.