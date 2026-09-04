VIDEO. A 50 años de egresar, un centenar de médicos de la UNLP se reunieron en La Plata

Hace medio siglo dejaron las aulas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP con un futuro profesional por delante. Eran alrededor de 600 médicos que en 1976 integraron una de las tantas promociones que pasaron por la casa de estudios platense. Pero un pequeño grupo decidió que el vínculo no terminaría con la entrega del diploma.

Unos treinta de aquellos jóvenes médicos siguieron en contacto y, con el paso de los años, se convirtieron en el núcleo de una amistad que fue creciendo hasta volver a reunir a buena parte de aquella camada. Primero fueron el teléfono de línea y las cartas. Después llegaron las redes sociales y WhatsApp, que hicieron más sencillo acortar las distancias y volver a encontrar a quienes habían tomado distintos rumbos.

La promoción ya había protagonizado un gran reencuentro cuando cumplió 20 años de egresada. Y, desde entonces, aunque no todos pudieron participar siempre, un grupo mantuvo la costumbre de reunirse todos los años alrededor de una mesa, compartir comidas y organizar viajes. La vida profesional, las familias y los kilómetros de distancia no lograron cortar ese hilo.

Al cumplirse 50 años desde aquel egreso, la convocatoria volvió a crecer y alcanzó una dimensión que sorprendió hasta a los propios protagonistas: cerca de un centenar de médicos se reunieron en La Plata para celebrar medio siglo de una historia compartida.

El reencuentro tuvo, además, un marcado carácter federal. La mitad de los participantes continuaba ejerciendo en La Plata, mientras que el resto llegó desde distintos puntos del país. Hubo médicos provenientes del interior de la provincia de Buenos Aires y también de Entre Ríos, Misiones, Corrientes, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Incluso viajaron dos integrantes de la promoción que actualmente viven en Estados Unidos.

Cada uno llegó con su propia historia profesional y personal, pero con un punto de partida común: aquellas aulas de Medicina en las que, en 1976, comenzó una trayectoria que alcanzó cinco décadas.

El homenaje

El programa del reencuentro comenzó a las 10, cuando los integrantes de la promoción fueron homenajeados en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas. En ese marco se descubrió una placa conmemorativa en el hall central de la institución, como recuerdo de los 50 años transcurridos desde aquel egreso.

Fue uno de los momentos más significativos de una jornada pensada no sólo para celebrar, sino también para dejar una huella de aquella generación en el lugar donde comenzó su camino como profesionales.

Después del homenaje, la celebración continuó alrededor de una mesa. Los médicos compartieron un almuerzo en el predio recreativo de la Agremiación Médica Platense y, más tarde, el encuentro se trasladó a un hotel de la ciudad. Allí, lejos de las aulas y de los escenarios académicos, hubo lugar para las conversaciones, los recuerdos, las anécdotas y las vivencias acumuladas durante cinco décadas.

Porque si algo consiguió aquella promoción que comenzó a dispersarse por distintas ciudades después de 1976 fue mantener vivo un vínculo que resistió al tiempo y a la distancia. De aquellos treinta que conservaron el contacto inicial hasta los casi cien que regresaron a La Plata, la historia de la promoción demostró que, para algunas amistades, medio siglo no es una distancia: es apenas el tiempo necesario para volver a encontrarse.