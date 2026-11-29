Un correo difícil de redactar, un PDF de 50 páginas o una planilla llena de números pueden resolverse con ayuda de la inteligencia artificial. ChatGPT, Gemini y Claude sirven para varias de esas tareas. Otras herramientas ofrecen funciones más específicas, como preparar una presentación a partir de un esquema o mostrar de qué página web salió un dato.

Para elegir, conviene empezar por dos preguntas: ¿qué material tengo y qué quiero conseguir?

Un mismo informe puede servir para preparar una exposición, repasar para un examen o buscar una cifra puntual. Según el objetivo, cambia la aplicación que conviene abrir.

PARA ESCRIBIR UN CORREO O REVISAR UN BORRADOR

ChatGPT y Gemini pueden ayudar a ordenar ideas, acortar un mensaje o convertir una lista de fechas y temas en una invitación. Claude también sirve para revisar un texto largo y, con la función Claude Docs, permite editar el borrador en un documento que se puede compartir por enlace.

Cuanto más claro sea el pedido, menos vueltas suele llevar. “Escribí un correo breve y cordial para pedir un cambio de horario. Explicá que los martes no puedo y ofrecé dos alternativas”, le da a la herramienta el contexto que necesita para redactar algo aprovechable.

PARA LEER UN PDF O ESTUDIAR CON APUNTES

Claude y Gemini pueden ayudar a resumir un informe o localizar información en un archivo. Si hay que leer un reglamento, por ejemplo, se les puede pedir que enumeren los requisitos y señalen en qué parte aparecen.

Para trabajar con varios apuntes, Gemini Notebook, el nuevo nombre de NotebookLM, permite hacer preguntas sobre los materiales cargados y consultar los pasajes en los que se apoya la respuesta. También puede preparar una guía de estudio o convertir las lecturas en un resumen de audio, útil para repasar durante un viaje.

BUSCAR INFORMACIÓN Y COMPROBAR DE DÓNDE SALIÓ

Perplexity reúne información de la web y muestra enlaces a las fuentes que cita. ChatGPT con búsqueda web también puede reunir datos de distintas páginas e incluir enlaces para revisarlos.

Si la pregunta es cuándo cierra la inscripción a un curso, se le puede pedir a la app que busque el dato en el sitio oficial de la institución. El paso decisivo es abrir la página y confirmar que la fecha corresponda a la convocatoria vigente.

PARA HACER UNA PRESENTACIÓN, UNA IMAGEN O UN VIDEO

Gamma puede convertir un esquema en un borrador de presentación y también permite importar diapositivas de PowerPoint para seguir editándolas. Canva sirve para armar y personalizar una presentación, un afiche o una publicación para redes. Un pedido concreto puede ser “armá cinco diapositivas para una exposición de cinco minutos, con una idea por pantalla”.

Para crear una ilustración a partir de una descripción se puede recurrir a ChatGPT, Gemini o Midjourney. Runway permite transformar una imagen fija en un clip breve, mientras que ElevenLabs convierte un texto en una narración de audio.

PARA HACER UN GRÁFICO

Si los datos ya están en Excel, Microsoft Copilot puede sugerir fórmulas y generar gráficos dentro de la planilla, según el plan. Otra opción es subir el archivo a ChatGPT y pedirle, por ejemplo, que agrupe los gastos del mes por rubro y los muestre en un gráfico de barras. Antes de compartir el resultado, conviene comprobar si tomó todas las filas y si los totales coinciden con los del archivo original.

Para quienes usan Gmail, Gemini puede resumir una cadena larga de mensajes y ayudar a redactar una respuesta, si la cuenta tiene habilitada esa función. Puede servir para recuperar qué acordó un equipo después de varios días de intercambio.

PARA PROGRAMAR O ENTENDER UN ERROR

GitHub Copilot y Cursor sugieren cómo completar una línea o un bloque de código desde el mismo programa en el que se está escribiendo. Para una consulta puntual, también se puede pegar un mensaje de error en Claude o ChatGPT y pedir una explicación en palabras simples.

Una forma de decidir es probar dos aplicaciones con la misma tarea habitual y comparar cuánto tiempo lleva revisar y corregir lo que entrega cada una. Si se trabaja seguido con informes extensos o se generan muchas imágenes, también conviene mirar los límites del plan. Y si el material incluye datos personales o confidenciales, vale la pena revisar cómo los trata la aplicación antes de subirlo.