A los 74 años, prepara los quesillos que comerá León XIV en Córdoba

A sus 74 años, Ramona Casas elabora quesillos artesanales en Villa del Totoral, Córdoba, con una receta familiar que conserva desde su juventud. Su producción llegará ahora a una mesa particular: la del papa León XIV, que visitará la provincia mañana. La mujer fue seleccionada para preparar los quesillos que integrarán el almuerzo previsto en el Arzobispado de Córdoba, donde el pontífice compartirá una comida durante su paso por la provincia.

La convocatoria llegó a través de Consuelo Crespo, integrante de una familia conocida en la localidad. Según relató Magdalena, hija de Ramona, la noticia generó una fuerte emoción en su madre, aunque su primera preocupación fue conseguir leche de buena calidad para cumplir con el encargo.

La preparación requerirá aproximadamente 40 litros de leche para obtener cuatro kilos de quesillo. La materia prima llegará desde un tambo de La Puerta, ubicado a unos 100 kilómetros de Villa del Totoral.

El procedimiento mantiene las técnicas que Ramona aprendió de su madre, quien a su vez había recibido los conocimientos de la generación anterior. La elaboración consiste en cocinar la leche, trabajar la masa con agua caliente y estirarla sobre una caña para permitir que se oree antes de enrollarla.

La producción artesanal forma parte de una tradición gastronómica del norte cordobés, donde el quesillo se consume habitualmente acompañado de miel, arrope o dulces regionales.

Los quesillos de Ramona integrarán un menú preparado por Claudia Ferrer, que también incluirá trucha patagónica, humita, lomo argentino con hongos de pino de Calamuchita y un postre elaborado con dulce de leche.

La elección de una productora de Villa del Totoral permitirá incorporar al almuerzo papal una elaboración tradicional de Córdoba, realizada mediante conocimientos transmitidos durante varias generaciones.

Para Ramona, el encargo representa una experiencia particular después de décadas dedicadas a una actividad familiar que mantiene vigente hasta hoy.