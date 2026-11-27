Jorge Born, uno de los nombres más gravitantes de la historia empresarial argentina, murió en las últimas horas a los 92 años.

Había nacido en Buenos Aires en junio de 1934 y se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires antes de continuar sus estudios en la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, su nombre quedó asociado tanto a la conducción de Bunge y Born como a episodios políticos y económicos que atravesaron décadas clave de la Argentina contemporánea, desde el secuestro que sufrió en los años 70 hasta su influencia en la política económica de comienzos de los años 90.

En 1974, Born fue secuestrado por Montoneros, en un episodio que concluyó con el pago de un rescate de US$60 millones, señalado de manera recurrente como el pago más caro de la historia. Después de nueve meses sin noticias públicas, en los diarios se publicó una solicitada de la Fundación Bunge y Born que informaba sobre la entrega “a diversos sectores populares, en todo el territorio del país, de mercaderías por un monto de 36.000.000 de pesos”.

El 20 de junio de 1975 se conoció la liberación de Jorge Born, mientras que su hermano ya había recuperado la libertad un par de meses antes. Tras aquel episodio, se radicó durante un tiempo en San Pablo, Brasil.

Durante la etapa del menemismo, Born le acercó al expresidente Carlos Menem un programa económico de liberalización conocido como el “plan BB”. La implementación quedó en manos de quien era vicepresidente ejecutivo de Bunge y Born, Miguel Roig, designado ministro de Economía, aunque falleció pocos días después de asumir y fue sucedido en el cargo por otro directivo de la compañía, Néstor Rapanelli.

La ola inflacionaria de 1990 terminó por truncar el “plan BB”. Poco después, Jorge Born fue desplazado de la conducción de la empresa y reemplazado por Octavio Caraballo, quien impulsó una reestructuración que derivó en la salida de la familia de la conducción de la firma, que continuó operando bajo el nombre Bunge.