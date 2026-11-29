El inicio de diciembre traerá una nueva batería de aumentos en distintos rubros clave que impactarán en el bolsillo de los hogares y volverán a presionar sobre la inflación en el cierre del año.

Pese a la desaceleración de precios registrada en los últimos meses y a la expectativa oficial de que esa tendencia continúe, los ajustes sectoriales mantienen tensión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en octubre marcó 2,2% sin lograr perforar el piso del 2%.

Alquileres y transporte

Los contratos de alquiler que se actualizan según el Índice de Contratos de Locación (ICL) y la periodicidad pactada registrarán subas en diciembre: 5,91% para los ajustes trimestrales, 8,14% para los cuatrimestrales y 12,5% para los semestrales.

En el transporte público, los colectivos aumentarán 5,7% en la Provincia de Buenos Aires (PBA) y 4,2% en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con boletos con SUBE que irán desde $996 hasta $1.348 según jurisdicción y tramo:

- Colectivos en PBA (líneas del 200 en adelante): $1.348,71 (0 a 3 km), $1.517,29 (3 a 6 km), $1.685,88 (6 a 12 km) y $2.023,06 (12 a 27 km).

- Colectivos en CABA: $996,60 (0 a 3 km), $1.107,39 (3 a 6 km), $1.192,68 (6 a 12 km) y $1.278,05 (12 a 27 km).

En territorio porteño, el subte también subirá 4,2% y llevará la tarifa con SUBE registrada a $1.966, mientras que los peajes de jurisdicción porteña aplicarán el mismo porcentaje de 4,2% para autos de dos ejes.

En tanto, la nafta y el gasoil tendrán un nuevo incremento en diciembre por la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono —tras el diferimiento dispuesto por el Ejecutivo—, aplicado directamente y sin aviso previo como en meses anteriores.

Colegios privados, prepagas y servicios públicos

En educación, las escuelas privadas con subvención estatal aplicarán en diciembre un aumento del 3% en PBA (igual que en noviembre) y del 2,7% en CABA (repitiendo el ajuste del mes anterior).

Las prepagas subirán hasta 2,9% según empresa, plan y región, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) que declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y exigió autorización previa del Gobierno para aplicar aumentos, dejando atrás la desregulación absoluta dispuesta tras la asunción de Javier Milei.

Entre las empresas que confirmaron subas figuran Omint (2,9%), Hospital Italiano (2,6%), Swiss Medical (2,5%) y OSDE (entre 2,2% y 2,4%, según el plan).

Por último, los servicios públicos (electricidad, gas natural y agua) continuarán con sus esquemas de actualización mensual: el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) confirmó una suba promedio del 2,26% en gas a nivel nacional, mientras que en electricidad los incrementos serán del 2,21% para Edenor y del 2,14% para Edesur.