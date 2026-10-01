Adios a la voz de Topo Gigio: murió Peppino Mazzullo a los 100 años

Peppino Mazzullo, quien personificó a la voz oficial del Topo Gigio, murió este miércoles a los 100 años, en su casa de la localidad italiana de Messina.El actor y doblador italiano dejó una imborrable huella en la televisión internacional, por su inolvidable rol detrás de ese personaje que cautivó a chicos y también a grandes.

El vínculo entre Mazzullo y Topo Gigio comenzó en 1961 y se extendió hasta 2006, período durante el cual construyó la voz y parte de la personalidad del célebre personaje infantil creado por Maria Perego. El actor también participó junto al personaje en el reconocido programa estadounidense The Ed Sullivan Show y desarrolló una extensa trayectoria en el teatro, la radio y la televisión italiana.

El Topo Gigio fue un entrañable personaje de marioneta con forma de ratón, creado en Italia en 1959 por la artista Maria Perego. Concebido originalmente para la televisión italiana, se caracterizaba por sus enormes orejas, sus ojos caídos y una personalidad inocente, tímida y bondadosa. Su técnica de animación era revolucionaria para la época, ya que los titiriteros se vestían completamente de negro sobre un fondo oscuro para desaparecer ante las cámaras, logrando que los movimientos se vieran completamente fluidos, naturales y mágicos para los espectadores.

A partir de la década de 1960, el personaje alcanzó un éxito internacional arrollador y se convirtió en un ícono de la cultura popular infantil en España y América Latina. El Topo Gigio compartía la pantalla con famosos conductores humanos —a quienes llamaba cariñosamente "papá"—, con los que dialogaba, cantaba y reflexionaba sobre los valores de la infancia. Su momento más emblemático del día era la hora de ir a dormir, cuando vestido con su clásico pijama a rayas entonaba la inolvidable canción "A la camita", despidiéndose de millones de niños que seguían su rutina diaria antes de descansar.