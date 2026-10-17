Advierten por posible por brote de dengue en el país a causa del Súper Niño

Las autoridades sanitarias y los equipos científicos comenzaron a monitorear con atención el impacto que el fenómeno climático conocido como Super Niño podría tener sobre la próxima temporada epidemiológica de dengue en el país. Las proyecciones meteorológicas indican una tendencia hacia el aumento de las precipitaciones, un factor que altera las condiciones ambientales y genera escenarios propicios para la reproducción del vector.

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, los modelos climáticos apuntaban a una probabilidad absoluta de continuidad de la fase de El Niño durante el último tramo del año, con indicios de un fortalecimiento progresivo del fenómeno. Sin embargo, los especialistas aclaran que este cuadro general no se traduce de manera lineal en una epidemia generalizada ni afecta por igual a todo el territorio nacional, ya que la dinámica de la enfermedad depende de múltiples variables locales, como las temperaturas, la gestión ambiental y la respuesta comunitaria en la prevención.

La relación entre las lluvias abundantes y la expansión de la población del mosquito Aedes aegypti radica en la acumulación de agua estancada en recipientes artificiales, neumáticos, canaletas y objetos en desuso. Si bien organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud advierten sobre el riesgo de las tormentas frecuentes, estudios específicos sobre el comportamiento entomológico señalan matices. Investigaciones difundidas en publicaciones especializadas indican que, si bien las correntías de agua pueden arrastrar formas inmaduras de insectos, esta especie demostró una alta resiliencia frente a los caudales pluviales, por lo que las tormentas por sí solas no garantizan la eliminación de los criaderos si el agua permanece retenida en los hogares.

En el plano estadístico, los registros oficiales incluidos en los informes epidemiológicos de la temporada 2026-2027 marcaban una baja incidencia inicial. Hacia mediados de octubre, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud contabilizaba algo menos de un millar de casos sospechosos notificados, de los cuales solo cuatro habían sido confirmados en laboratorios. Todos correspondían a personas con antecedentes de viajes al exterior, detectados en territorio bonaerense y porteño, sin que se hubieran validado contagios autóctonos en esa ventana de tiempo. No obstante, los especialistas recuerdan el antecedente inmediato de la temporada 2023-2024, cuando la circulación viral alcanzó cifras récord con cientos de miles de positivos y centenares de muertes, un antecedente que mantiene en alerta a los efectores de salud pública.

Frente a este escenario, las recomendaciones sanitarias insisten en que la estrategia más efectiva continúa siendo el trabajo cotidiano dentro de los domicilios para interrumpir el ciclo biológico del vector. Las directrices oficiales apuntan a revisar patios, balcones y jardines tras cada lluvia, desechar o poner boca abajo cualquier recipiente que pueda retener líquido, cepillar rigurosamente las paredes internas de bebederos y floreros para remover huevos adheridos, y mantener tapados los depósitos de agua. A estas medidas de saneamiento ambiental se suman el uso sistemático de repelentes, la instalación de barreras físicas como mosquiteros y la consulta médica temprana ante la aparición de fiebre u otros síntomas compatibles, evitando en todos los casos la automedicación.