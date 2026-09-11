Agosto, el más caluroso: igualó el récord c on marcas altas

Agosto de 2026 quedó marcado como uno de los meses más extremos de la historia climática. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), la temperatura media global del aire en superficie llegó a 16,96 °C, el valor más elevado registrado para un mes de agosto y, al mismo tiempo, prácticamente igual al récord absoluto de julio de 2023.

La diferencia entre ambos registros fue inferior a 0,01 °C: agosto de 2026 alcanzó 16,96 °C frente a los 16,95 °C de julio de 2023. Debido al margen de incertidumbre de las mediciones, Copernicus considera que ambos meses comparten el récord como los más cálidos de toda la serie.

El registro de agosto estuvo 0,85 °C por encima del promedio correspondiente al período 1991-2020 y superó con claridad los anteriores récords para ese mes, establecidos conjuntamente por agosto de 2023 y agosto de 2024, ambos con una temperatura media global de 16,82 °C.

Por encima de los niveles preindustriales

Otro de los datos que llamó la atención de los especialistas fue la distancia respecto de la temperatura de referencia de la era preindustrial. Agosto estuvo 1,65 °C por encima del promedio estimado para 1850-1900, el primer mes que supera nuevamente la barrera de 1,5 °C desde noviembre de 2025.

La cifra, sin embargo, no significa que el mundo haya superado definitivamente el objetivo climático de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París. Ese límite se refiere al calentamiento promedio durante períodos prolongados y no a un registro mensual aislado.

De todos modos, los especialistas consideran el dato una señal de la magnitud que está alcanzando el calentamiento global. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes principalmente de la quema de combustibles fósiles continúan elevando la temperatura de la atmósfera y de los océanos.

Los océanos también batieron marcas

El calor excepcional de agosto no quedó limitado a las masas continentales. La temperatura media de la superficie de los océanos situados entre los 60 grados de latitud sur y los 60 grados de latitud norte alcanzó 21,07 °C, el valor más elevado registrado para un mes de agosto.

Además, esa temperatura empató como la más alta registrada para cualquier mes, junto con marzo de 2024. El Pacífico tropical presentó temperaturas especialmente elevadas en un contexto marcado por el desarrollo de El Niño, fenómeno que puede contribuir a elevar todavía más las temperaturas globales.

El comportamiento de los océanos es especialmente relevante porque absorben gran parte del exceso de calor acumulado en el sistema climático. Las temperaturas excepcionalmente altas pueden afectar los ecosistemas marinos y también modificar patrones atmosféricos y de precipitaciones.

Europa atravesó un verano extremo

El fenómeno tuvo una expresión particularmente marcada en Europa occidental. Copernicus determinó que el período comprendido entre junio y agosto fue el verano más cálido registrado en Europa occidental, superando incluso el anterior récord de 2003.

La sucesión de olas de calor estuvo acompañada por condiciones de sequía, incendios forestales y bajos niveles de agua en numerosos ríos. El organismo europeo informó que varios grandes cursos de agua, entre ellos el Rin, el Danubio, el Sena y el Ródano, presentaron caudales excepcionalmente bajos durante el verano.

En Europa en su conjunto, agosto registró una temperatura media sobre las áreas terrestres de 20,26 °C, 1,10 °C por encima del promedio 1991-2020, lo que convirtió al mes en el cuarto agosto más cálido para el continente.

Las consecuencias del calor también se extendieron a otras regiones del planeta, con incendios, sequías, inundaciones y episodios de temperaturas extremas registrados durante agosto.

El Niño vuelve a ganar fuerza

El récord se produjo, además, en un momento en que el fenómeno El Niño vuelve a fortalecerse en el Pacífico ecuatorial. Copernicus señaló que las condiciones de El Niño están presentes y que los pronósticos anticipan un nuevo fortalecimiento durante los próximos meses.

El fenómeno climático puede elevar temporalmente la temperatura media mundial, pero los especialistas remarcan que no constituye la explicación principal del calentamiento de fondo. El aumento sostenido de las temperaturas está relacionado con el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

La combinación entre el calentamiento global y un El Niño fuerte puede generar, por lo tanto, un escenario particularmente favorable para nuevos récords de temperatura.

2026 ya se acerca a los años más cálidos

El comportamiento de agosto también modificó la posición de 2026 en el ranking climático. Entre enero y agosto, el año se ubicó como el segundo más cálido de la historia, detrás de 2024 y por delante de 2023.

Copernicus advierte que todavía faltan cuatro meses para completar el año y que la evolución del fenómeno El Niño puede ser determinante. Si las temperaturas de los últimos meses mantienen un comportamiento similar al registrado en 2023, el promedio anual de 2026 podría acercarse al récord establecido en 2024.

El período junio-agosto también empató el récord del verano boreal más cálido registrado, junto con 2024.

Los datos de agosto vuelven a mostrar así una tendencia que se viene consolidando durante los últimos años: los récords de temperatura global aparecen con una frecuencia cada vez mayor, mientras que los episodios de calor extremo, sequía, incendios y otros fenómenos meteorológicos intensos generan impactos sobre ciudades, ecosistemas, producción agropecuaria e infraestructura.